Встреча советников "нормандской четверки" состоится 28 августа, – Зеленский

Договоренность о встрече в нормандском формате на уровне советников глав государств уже достигнута. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24".

"Договорились на конец августа, 28 число. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел "четверки" и потом встреча лидеров", – сообщил Зеленский.

Зеленский также считает, что о смене места проведения заседаний ТКГ говорить пока рано.

Он напомнил, что сейчас все проходит в режиме онлайн, поэтому заседания от места не зависят.

"Сейчас все проходит онлайн. От места не зависит вовсе. Слишком рано говорить об изменении города. Минск был предложен. Я не вижу смысла для изменения", – сказал президент.

Кроме того, президент высоко оценил работу нового главы ТКГ Леонида Кравука и его первого зама Витольда Фокина.

"Это профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной, что очень важно", – сказал Зеленский.

Ранее представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш заявил, что встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться в пятницу, 28 августа.

В Кремле также заявили, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" уже готовится.

Ранее Зеленский заявил, что на следующей встрече лидеров "Нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для окончания войны.