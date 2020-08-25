Зеленский предложил смягчить условия въезда для белорусов

Президент Владимир Зеленский считает, что для граждан Беларуси необходимо предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

Об этом сообщает Офис президента.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать смягченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать все", – сказал Зеленский.