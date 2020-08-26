Нобелевский лауреат, член Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич вернулась с допроса в Следственном комитете Беларуси.

Об этом сообщает TUT.by.

Алексиевич приехала на допрос с членами Координационного совета Максимом Знаком, Павлом Латушко и Марией Колесниковой.

Журналисты спросили, как здоровье писательницы. "Здоровье не очень хорошо, но видите у нас то пандемия, то революция, когда думать о здоровье", – ответила Алексиевич.

На вопрос каким она видит дальнейшее развитие событий, Светлана Алексиевич ответила, что мир должен помочь Беларуси заставить Лукашенко говорить.

"Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой", – сказала она.

По ее словам, цель Координационного совета – объединить общество и помочь преодолеть кризис в Беларуси.

"...если так нас будут разделять и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне, это очень опасно", – говорит писательница.

Telegram-канал Sputnik Беларусь также выделил в ответах Алексиевич следующие тезисы:

не чувствую себя виноватой, все, что мы делали, – вполне законно,

наша цель была – объединить общество и помочь преодолеть кризис,

для меня идеал – когда человек нес в одной руке красно-зеленый флаг, а в другой – бело-красно-белый.

Допрос длился около 40 минут. Алексиевич отказалась свидетельствовать против себя и на этом допрос фактически закончился.

Писательница также сказала, что она "пока" остается в статусе свидетеля.

Напомним, Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку, а также вошла в состав предварительного Координационного совета по передаче власти

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти".

Действующий президент Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти в стране.

В оппозиции на это ответили, что не собираются захватывать власть неконституционным путем.