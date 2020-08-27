Украина таки заняла сторону по вопросу легитимности власти Лукашенко

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина присоединилась к заявлению ЕС, которое характеризует недавние выборы в Беларуси как не соответствовавшие международным стандартам.

Об этом "Европравде" сообщили в пресс-службе министерства.

"За последние три недели была обнародована одна декларация ЕС (от 11 августа этого года), открытая к присоединению третьих стран: "Беларусь: декларация Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной декларации", – сообщили в украинском МИДе.

Напомним, 11 августа, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель подписал официальное заявление Евросовета о том, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми".

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В заявлении говорится о намерении ввести санкции в отношении белорусских чиновников, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов.

Скриншот: Сonsilium.europa.eu

В документе, который поддержала Украины, внешнеполитическое ведомство Евросоюза призвало Александра Лукашенко "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных".

В декларации подчеркивается, что избирательный процесс на президентских выборах в Беларуси, проходивших 9 августа, не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ.

Напомним, на это заявление Высокий представитель ЕС получил официальный ответ от белорусского МИДа.