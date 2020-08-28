Британия может вскоре начать поставлять Украине летальное оружие, – Пристайко

Украина рассчитывает в ближайшеем будущем заключить с Великобританией масштабный контракт на поставки летального оружия.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко.

"Британский трек уникален. Это уже не Европейский союз и еще не Соединенные Штаты. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", – сказал Пристайко.

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По его словам, обсуждается не только приобретение, но и производство в Украине летальных вооружений.

"Это позиция нашего правительства, и она справедлива", – добавил дипломат.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что между Украиной и Великобританией достигнуты договоренности, направленные на укрепление безопасности и обороноспособности Украины. По его словам, стороны обозначили приоритеты военного сотрудничества, где ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании.

Отметим, в июле обе палаты Конгресса США приняли решение об увеличении поставок летального оружия в Украину.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, что в случае победы на выборах его администрация предоставит Украине летальное оружие.