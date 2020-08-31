Витольд Фокин попал в базу "Миротворца"

Украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данные о бывшем премьер-министре страны, члене украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольде Фокине.

Политик назван провокатором, сознательно участвующим в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине. В качестве примера приведены цитаты из некоторых его последних интервью.

Сайт "Миротворец" обвинил его в отрицании российской агрессии, манипулировании общественно значимой информацией, участии в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донбасса.

Ранее Витольд Фокин в интервью заявил, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявления первого заместителя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по Донбассу спекулятивными, провокационными и не отвечающими национальным интересам Украины. А сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко потребовала уволить Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы.

Заявления Фокина не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.