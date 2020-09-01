Собирают голоса. Народного депутата Лероса хотят исключить из фракции "Слуга народа"

В парламентской фракции "Слуги народа" собирают подписи за исключение из ее состава народного депутата Гео Лероса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам нардеп–

"Владимир Зеленский после моей речи приказал Арахамии (глава фракции "Слуга народа" – Фокус) срочно собрать подписи об исключении меня из фракции "Слуга народа", даже лично давит на депутатов, которые не согласились меня исключить. Что ж, скоро станет известно, кого все устраивает, а кто не хочет мириться с этим беспределом. Владимир Александрович, но это все уже не имеет никакого значения. Все, что я сказал – чистая правда, которая известна каждому народному депутату, журналисту, чиновнику, милиционеру, бизнесмену, общественному активисту и всем, кто хоть как-то за последний год пересекался с властью", – заявил нардеп.

Речь идет о выступлении Лероса с трибуны Верховной Рады в понедельник, 1 сентября. Нардеп, которому накануне неизвестные сожгли авто. выступил с критикой президента, заявив, что "страна движется в пропасть", а у власти, по его словам, нет никакой государственной стратегии.

Информацию о сборе голосов для исключения Лероса в соцсетях подтвердили нардепы "Слуги народа" Елизавета Ясько и Ольга Василевская-Смаглюк.

"Во фракции собирают голоса за исключение Гео Лероса из фракции. Официально заявляю, что я воздержалась. Несмотря на то, что я не всегда согласна с Гео, я не хочу и не буду занимать позицию против Гео Лероса!" – написала Ясько.

Аналогичную позицию высказала и Василевская-Смаглюк, отметив, что Лерос должен сам выйти из фракции.

"В Верховной Раде собирают подписи за исключение Гео Лероса из Слуги народа. Не разделяю сегодняшнее выступление Лероса. Считаю, что он сам должен выйти из фракции, это должно быть его решение как политика, не согласного с фракцией, партией, Банковой. Поэтому я воздержалась от голосования за его исключение", – написала она.

Досье

Гео Лерос попал в Раду в составе партии "Слуга народа", был внештатным советником президента Владимира Зеленского. По роду деятельности – режиссер, арт-куратор.

В марте Лерос стал участником конфликта с председателем ОПУ Андреем Ермаком. Депутат обнародовал видео, на которых брат Ермака Денис якобы обсуждает вопрос назначения людей на государственные должности. Тогда скандал получил название "пленки Ермака".

В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео". 30 марта САП открыла уголовное дело по заявлению нардепа от "СН" Гео Лероса о возможной "торговле госдолжностями" Денисом Ермаком.

Напомним, в ночь на 29 августа Гео Лерос заявил о поджоге его автомобиля неизвестными. Транспорт был припаркован возле жилой многоэтажки.