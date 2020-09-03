"Пособник террористов": Лукашенко внесли в базу "Миротворца"

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко оказался в базе сайта "Миротворец".

Лукашенко был назван "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".

"В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", – говорится в описании его страницы.

Далее идет список публикаций о 33 "вагнеровцах", которые были задержаны в Беларуси и вскоре выданы России.

А заявление экс-президента Европейского совета Дональда Туска о том, что Лукашенко предлагал весной 2014 года создать и возглавить украинско-белорусский союз для прекращения боевых действий на Донбассе, послужило основанием для обвинений в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Недавно Александр Лукашенко обвинил ряд иностранных государств, в том числе и Украину, во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, протестами в Беларуси управляют Украина, Польша, Литва и Чехия.