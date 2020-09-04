Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука, Чийгоза и других украинцев

Власти России ввели санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме Порошенко, в список попали солист рок-группы "Океан Эльзы", бывший лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив, член "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтем Чийгоз, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, депутат Верховной Рады Сергей Тарута, бывший представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, депутат Верховной Рады Кира Рудик и другие.

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Согласно документу, всего в список был внесен 41 человек.

Постановление датировано 31 августа 2020 года.

Отметим, 1 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении санкций в отношении 322 физических лиц и 68 компаний из Украины.