В России выразили "обеспокоенность" обострением на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен обострением на Донбассе. Об этом он сказал журналистам, пишет ТАСС.

"Мы обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", – сказал Песков.

Он не стал отвечать на вопрос, планируются ли в этой связи контакты между российскими и украинскими властями.

В общей сложности за воскресенье, 6 сентября, на Донбассе трое военных погибли, еще трое получили ранения. Причины – обстрелы боевиков и подрыв на взрывных устройствах. В частности, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.

Отметим, что 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября. В итоге донецкие боевики перенесли обещанное уничтожение инженерных сооружений ВСУ на 9 сентября.