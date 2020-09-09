"С космоса, сволочи, видят же все": Лукашенко обвинил США в слежке

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США наблюдают за его перемещениями из космоса и передают соответствующую информацию "в свой центр под Варшавой".

Об этом он рассказал, комментируя свой полет на вертолете с автоматом в руках во время оппозиционной акции возле его резиденции, сообщает TUT.BY

Лукашенко рассказал, что воспользовался вертолетом, чтобы лично увидеть, что происходит на митинге.

"Вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу Независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали, и Дворец Независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, буквально в двух километрах у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там творится", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что о его передвижении сразу стало известно протестующим, и что его отследили американцы.

"Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, они побежали. Они начали расходиться. Ну, я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась", – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что хотел всем продемонстрировать, что не собирается никуда убегать.

"Я продемонстрировал, что я здесь, что мои дети здесь, хотя мой пресс-секретарь бежала со мной, чтобы я не выходил – а вдруг снайпер?", – резюмировал Лукашенко.

Напомним, власти Беларуси представили для рассмотрения России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) план выхода из политического кризиса. Согласно документу, Беларуси предстоит конституционная реформа, а в 2022 году в стране пройдут новые президентские выборы.