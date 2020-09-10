После скандального интервью ГБР вызвало Андрея Богдана на допрос

Экс-глава Офиса президента, юрист Андрей Богдан 9 сентября дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он рассказал о своей отставке, уголовных делах пятого президента Петра Порошенко, скандале с ЧВК "Вагнера", нынешнем руководителе Офиса президента Андрее Ермаке и многом другом.

Госбюро расследований (ГБР) обратило внимание на информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряду других. "Что не предусмотрено законами и нормативно-правовыми актами или директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", – говорится в официальном сообщении ГБР.

Учитывая "общественную значимость затронутых вопросов", следователи ГБР пригласили Богдана как свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов.

Повестку ему ГБР направило по адресу регистрации.

Напомним, 10 сентября Андрей Богдан впервые за долгое время опубликовал в соцсети пост, в котором заявил, что якобы "был вынужден перейти украино-румынскую границу". Велика вероятность, что таким образом он просто прорекламировал свой новый Telegram-канал.