Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на брифинге, заявил, что Украина обеспокоена из-за ситуации в Нагорном Карабахе и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность. Наша позиция остается неизменной", – сказал Кулеба.

Он призвал конфликтующие стороны не разжигать и без того высокие эмоции и найти пути к мирному решению конфликта.

"Мы все внимательно наблюдаем за развитием этих событий (в Нагорном Карабахе) ... Война – это всегда горе, жертвы, разрушения ... По нашему мнению, сейчас на Кавказе главное – это не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции, – сказал Кулеба.

Он отметил, что замороженные конфликты всегда могут разразиться с новой силой.

"Нынешняя ситуация свидетельствует, что замороженные конфликты - никакие не замороженные и могут в любое время взорваться", – сказал Кулеба.

Отметим, МИД Украины выступил с заявлением в связи с эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха, призвав обе стороны вернуться к диалогу.

Напомним, во вторник, 29 сентября Азербайджан пошел в наступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. По данным Баку, Армянская сторона совершает безуспешные контратаки на Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции. Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готовы поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости переговоров с Арменией по Нагорному Карабаху. В свою очередь Армения заявила что применит против армии Азербайджана ударные системы высокой дальности и большой разрушительной мощности.

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия.