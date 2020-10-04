Добкин снялся с выборов мэра Харькова в пользу Кернеса

Бывший народный депутат Михаил Добкин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Харькова в пользу действующего городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что считает свою миссию выполненной, так как действующий мэр идет на поправку и будет участвовать в местных выборах.

"Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена", – написал Добкин.

Политик пожелал Кернесу и его политической силе "Блок Кернеса – Успешный Харьков" победы на выборах.

"Желаю победы на выборах ему и его блоку. Задачу любить Харьков и работать для людей никто не отменял. Ведь это наш город и нам здесь жить!", – написал Добкин.

Информацию о снятии Добкиным своей кандидатуры также подтвердила харьковскому изданию NewsRoom председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.

"Он действительно написал заявление о снятии кандидатуры буквально пять минут назад", – сказала Мозговая.

Напомним, 23 сентября партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула кандидатуру Геннадия Кернеса на пост мэра Харькова.

Сам Кернес находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Последний раз он появлялся на публике на День города 23 августа.

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин в интервью телеканалу Наш

заявил, что зарегистрировался кандидатом в мэры Харькова, чтобы конкуренты Геннадия Кернеса не воспользовались обстоятельствами, связанными с его болезнью. Он добавил, что снимет свою кандидатуру в пользу действующего мэра, когда тот вернется в политику.