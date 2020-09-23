Кернеса выдвинули в мэры Харькова

Действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес, находящийся на лечении в берлинской клинике "Шарите", будет баллотироваться в мэры на предстоящих местных выборах.

Сегодня, 23 сентября его кандидатуру выдвинула партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков", сообщает Интерфакс-Украина.

"Я прошу вас поддержать кандидатуру Кернеса Геннадия Адольфовича на пост Харьковского городского головы на этих выборах", – сказал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, обращаясь к участникам партконференции.

За кандидатуру Кернеса проголосовали единогласно.

Городская конференция политсилы также утвердила список кандидатов в депутаты на в городской и областной советы.

Игорь Терехов заявил, что Кернес возможно уже в ближайшее время вернется в Харьков.

"Его жизнедеятельности ничего не угрожает. Сегодня он проходит курс реабилитации и в ближайшее время, я уверен, вернется в Харьков", – сказал он.

Один из сыновей Геннадия Кернеса Родион Гайсинский рассказал, что его состояние стабильное, а динамика положительная.

"Передает всем спасибо за поддержку и рвется на работу", – сказал Гайсинский.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, а на публике в последний раз появлялся на День города 23 августа. По сообщениям некоторых СМИ, Кернес находился в коме, позже эта информация была опровергнута пресс-службой Харьковского горсовета.

Вечером 16 сентября за Геннадием Кернесом из Нюрнберга прибыл джет Bombardier Challenger 604, принадлежащий компании FAI rent-a-jet, чтобы транспортировать его на лечение в Германию.

Борт с Кернесом взлетел около 21:50 и 00.07 по Киеву приземлился в аэропорту Шенефельд около Берлина. После этого его доставили в клинику "Шарите".