"Не вижу оснований". Кулеба заявил, что Украина не будет рвать отношения с Беларусью

Глава МИД Дмитрий Кулеба не считает целесообразным разрывать дипломатические отношения с Беларусью или понижать дипломатическое присутствие. Об этом он рассказал в интервью ВВС-Украина.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД", – говорит министр.

По словам Кулебы, что касается экономического взаимодействия, Украина не планирует "делать Беларуси еще хуже".

"Но здесь вопрос в другом – надо будет смотреть, что будет с белорусской экономикой в ​​ближайшие месяцы с точки зрения захода российских денег и российского контроля в этот бизнес. Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, и смотреть, не появились дополнительные риски, у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", – сказал он.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не считает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко основанием для того, чтобы считать его легитимным президентом.

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь отменен. Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно также отменен.