Добкин признался, что уважает Путина и Лукашенко

Бывший народный депутат и экс-кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин признался, что испытывает уважение к президенту России Владимиру Путину и действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Отвечая на прямой вопрос журналиста, Добкин ответил: "Конечно, уважаю. Я уважаю Путина вне Украины. Он сильнейший лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться. Еще не уважать, но считаться".

Он добавил, что уважает также Александра Лукашенко. "Хотя я считаю, что 26 лет в кресле – перебор. Готовь преемника", – добавил он.

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На уточняющий вопрос, уважает ли он Путина как гражданин Украины, Добкин не дал конкретного ответа: "Это наша национальная трагедия. Мы постоянно пытаемся каким-то образом выражать или спрашивать друг друга отношение к чужим для нашей страны политикам...".

Говоря об оккупации Россией украинских территорий, Добкин усомнился в том, что их отобрали.

"Отобрать можно, когда человек что-то защищает... Кто отдал жизнь за Крым?", – риторически спросил он.

Ранее Добкин заявлял, что Виктор Янукович, сбежавший в 2014 году в Россию, не перестает бояться за свою жизнь и гримируется до неузнаваемости перед выходом в люди.

Кроме того, Добкин, по словам Порошенко, написал заявление против пятого президента Украины за создание ПЦУ.