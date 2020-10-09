Заразное место. Как Верховная Рада стала рассадником коронавируса в органах власти

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не единожды предупреждал нардепов: носите маски, соблюдайте дистанцию, следуйте правилам карантина. Угрожал даже штрафами по 17 тыс. грн, но тщетно. Спустя месяц работы после летних каникул минимум у десяти парламентариев подтвердился COVID-19. В этой связи 30 сентября ВР отменила пленарные заседания до 20 октября.

В разговоре с Фокусом народный депутат Сергей Шахов из группы "Довіра" объясняет, почему болеют депутаты: "Если в школе между детьми расстояние хотя бы метр-два, то в Раде мы сидим кресло в кресло, как селедка в банке. Это чистая правда. Думаю, Господь говорит, что нужно сокращать и срок депутатский, и количество депутатов минимум до 300". Весной нардеп стал первым парламентарием, публично сообщившим о том, что подхватил коронавирус. 12 марта у него поднялась температура, он вызвал скорую. За день до этого Шахов вернулся из Европы, но уверен, что заразился в Украине. Лечился депутат в Александровской больнице в Киеве. Вспоминает, что кормили неплохо, "хотя из-за болезни было не до еды". Лечили также хорошо, несмотря на то что больница нуждается в ремонте. Там же от COVID-19 лечились нардепы Сергей Вельможный ("Довіра"), Александр Лукашев ("Оппозиционная платформа — За жизнь") и Руслан Горбенко ("Слуга народа").

Где лечилась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, подхватившая вирус в конце лета, неизвестно. СМИ писали о тяжелом течении болезни: температура долгое время не падала ниже 39°С, политика якобы подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Но все обошлось. В середине сентября Тимошенко вернулась к работе.

Утомленные вирусом

Заболевший на прошлой неделе коронавирусом Жан Беленюк, депутат от "Слуги народа", говорит Фокусу, что знает причину эпидемии в парламенте. По его словам, депутаты устали от карантина, расслабились, перестали осторожничать: "Разумков постоянно напоминает, что нужно носить маски, но все сугубо индивидуально. В процессе решения вопросов депутаты забывают о масках, которые то на шее висят, то на подбородке". Депутат считает, что заразился во время занятий греко-римской борьбой. В этом виде спорта контакт со спарринг-партнером неизбежен. Несколько дней у Беленюка болела голова, других симптомов не было. Говорит, что если бы тренер не рассказал о больных коронавирусом спортсменах, с которыми Беленюк занимался, то плохое самочувствие списал бы на усталость или влияние погоды. Никакого особого лечения нардепу не назначили. Врач рекомендовал пить больше воды, следить за температурой, но Беленюк больше переживает за маму, с которой живет и от которой физически изолироваться не может.

А вот внефракционный депутат Муса Магомедов не знает, где столкнулся с коронавирусом. О том, что он заболел, парламентарий сообщил 25 сентября, оказавшись в областной инфекционной больнице Запорожья с двусторонней пневмонией. Депутат говорит, что вкус пирожных и запах кофе по-прежнему ощущает, хоть и не такой насыщенный, как раньше. "Во вторник [22 сентября] почувствовал себя плохо. В Раде в последний раз был в пятницу, 18 сентября, — рассказывает Магомедов Фокусу. — Температура — 38°С, симптомы были похожи на аллергию. У сына тоже, к сожалению, обнаружили коронавирус". В больнице, где лечится депутат, с COVID-19 лежат еще 140 человек, десять из них — в реанимации, двое — на аппарате ИВЛ.

(Инфографика: Людмила Лысак)

"Лечиться планирую, как доктор прописал", — шутит в разговоре с Фокусом Александр Корниенко, еще один заболевший нардеп, глава партии "Слуга народа" (СН). Диагноз ему поставили не сразу: ПЦР и экспресс-тесты показали отрицательный результат, определить недуг врачи смогли только благодаря компьютерной томографии легких. На вопрос Фокуса о том, где заболел, Корниенко отвечает, что не в Раде: "У меня были конференции и согласование кандидатов в местные депутаты. Через КВЦ "Парковый" [где находится партийный офис] прошли сотни людей, в том числе несколько носителей коронавируса". Признается, что заболел, потому что пренебрегал правилами безопасности во время карантина, хотя тестировался регулярно. По его словам, президента Владимира Зеленского, с которым Корниенко часто общается, тестируют также регулярно, как и главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Если нынешнего главу государства COVID-19 обходит стороной, то пятый президент, а нынче народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко коронавирусом заболел. Из-за сахарного диабета политик находится в группе риска. 3 октября его госпитализировали с двусторонним воспалением легких в одну из киевских клиник. Марина Порошенко говорит, что ее муж стойко борется с болезнью и четко придерживается прописанного протокола лечения.

Куда легче болезнь переносит Нестор Шуфрич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В беседе с Фокусом он рассказывает, что сдал несколько тестов, но только один оказался положительным: "У меня было много встреч за пределами Рады с людьми, которые могли быть носителями. Во вторник [29 сентября] я сдал тест на COVID-19, не думая, что будет позитивный результат. Я уже ехал в Раду, как мне позвонили и сообщили, что зара­зился". Сейчас у него хорошее самочувствие, никаких симптомов нет, больше всего политик переживает за здоровье маленького сына — коронавирус обнаружили у его няни.

Положительный тест получила и лидер "Голоса" Кира Рудык. 29 сентября она написала в "Фейсбуке", что несколько дней у нее держалась высокая температура и теперь она на самоизоляции. Следом в полк заразившихся прибыли депутаты Игорь Палица ("За майбутнє"), Иван Чайковский ("За майбутнє"), Анатолий Драбовский (СН), Татьяна Грищенко (СН) и Яна Зинкевич ("Европейская солидарность"). Последняя подхватила вирус повторно.

В Аппарате Верховной Рады Фокусу сообщили, что всего коронавирусную инфекцию подтвердили у 46 нардепов. Половина из них заболели в сентябре.

Проветрить Раду

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин, возглавляющий национальную экспертную группу по инфекционному контролю, уверен, что парламентская вспышка коронавируса — результат халатности депутатов в отношении собственного здоровья. Признается, что еще весной лично выявил COVID-19 у двух депутатов, но те продолжили нарушать карантин в стенах парламента. "Депутаты принимают решения, после которых людей штрафуют за несоблюдение правил карантина, но собственным примером показывают, что им на эти правила наплевать", — констатирует врач.

"Мы в Раде сидим кресло в кресло, как селедка в банке. Думаю, Господь говорит, что нужно сокращать и срок депутатский, и количество депутатов минимум до 300"

Сергей Шахов

О необходимости строгого выполнения мер защиты во время карантина говорит и Павел Ковтонюк, экс-заместитель министра здравоохранения. По его словам, если у депутатов нет возможности держать дистанцию два-три метра, то они обязаны хотя бы соблюдать масочный режим. Это несложно. "Если на заседаниях депутаты сидят в масках и вовремя их меняют, вероятность передачи инфекции невысока. Но это лишь в том случае, если маска надета правильно — не на подбородок, а на нос и рот", — уточняет Ковтонюк в комментарии Фокусу.

Впрочем, коронавирус распространяется не только из-за пренебрежения масочным режимом. По словам Руслана Добровольского, семейного врача и члена Ассоциации семейной медицины Киева и Киевской области, парламенту необходима хорошая вентиляция: "Она бы обеспечивала хорошую циркуляцию воздуха, что в определенной мере защитило бы депутатов от быстрого распространения вируса".

Пока здание ВР плохо проветривается, а парламентарии пренебрегают средствами защиты, шансы подхватить вирус у нардепов растут. Это тем более опасно во время подготовки к местным выборам, во время которой народные депутаты активно встречаются с избирателями. Остановить парламентскую эпидемию коронавируса способен разве что тайм-аут в работе Рады, взятый до 20 октября. Но только в том случае, если по возвращении депутаты все же начнут придерживаться элементарных правил безопасности. Тех самых, выполнения которых власть требует от остальных украинцев.