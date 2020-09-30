Похороны в каждом дворе. Какую цену заплатит Украина за коллективный иммунитет от коронавируса?

Коллективный иммунитет возникает, когда достаточное количество людей становится невосприимчивым к инфекционному заболеванию посредством инфекции или вакцины, что приводит к замедлению эпидемии, поскольку патоген испытывает нехватку восприимчивых хозяев. Ученые все еще спорят, каким будет порог коллективного иммунитета для COVID-19; по большинству оценок - от 40 до 60 процентов переболевшего населения. С каждым новым антирекордрм по количеству заболевших, Украина медленно, но верно подбирается к этому порогу.

Так выглядит коллективный иммунитет от ковида. Бразильский город Манаус, похоже, первым в мире выработал настоящий коллективный иммунитет от коронавируса.

Население города — около 2 млн человек. От коронавируса там умерло около 4000 человек, при том, что в городе всего 6% людей старше 60 лет (Бразилия в демографическом плане — молодая страна). На пике эпидемии было инфицировано более 50% населения города, причем, практически одномоментно.

Летальность составила около 0.25%. Вроде совсем немного, но и этого хватило, чтобы превысить нормальный сезонный уровень смертности аж в 4.5 раза.

За время эпидемии умер каждый пятисотый житель города. Это примерно 1-2 трупа в пересчете на одну типовую киевскую девятиэтажку и 4-5 на большую высотку. Похороны умерших от ковида практически гарантированно были в каждом дворе.

Это, на самом деле, адский треш, несмотря на, вроде бы, не очень впечатляющие сухие цифры статистики.

На пике вспышки на кладбищах Манауса банально не успевали копать могилы. И это не фигура речи, а жуткий документальный факт.

В других городах Бразилии, например, в Сан Паулу, летальность оценивается в 0.72%, т.е. смертность на пике эпидемии может превышать фоновую в десятки раз!

В Украине куда больше людей старшего возраста, чем в Бразилии — мы нация стареющая. Так что коллективный иммунитет по подобному сценарию нам будет стоить зашкаливающего числа жертв.

К сожалению, именно к этому все и идет, если наших разгильдяев не спасет какой-то случайный защитный фактор, снижающий летальность по сравнению с Бразилией.

И нет, БЦЖ не поможет — в Бразилии эту прививку имеют почти все.

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Публикуется с согласия автора.