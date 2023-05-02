В Украине хотят автоматизировать выдачу игровых лицензий. Как это изменит рынок азартных игр

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен устранить человеческий фактор в сфере выдачи лицензий операторам игорного бизнеса. Фокус спросил нардепа Галину Васильченко, почему это важно и как изменился рынок азартных игр после легализации в 2020 году.

Михаил Федоров, министр цифровой информации Украины, 1 мая у себя в соцсетях рассказал о законопроекте №9256 по ликвидации комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ). По словам чиновника, правительство предлагает автоматизировать предоставление игорных лицензий участникам рынка и устранить человеческий фактор из этого процесса.

"Также организационные изменения позволят быстро внедрить IT-систему онлайн-мониторинга, которая поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства", — прокомментировал он.

Как считает Галина Васильченко, народный депутат и эксперт по экономическим вопросам, инициатива со стороны правительства по ликвидации КРАИЛ полностью правильная.

"Диджитализация позволит убрать человеческий фактор в выдаче лицензий, весь процесс должен стать автоматическим и работать по четким критериям", — отмечает она.

Галина Васильченко считает, что диджитализация выдачи лицензий поспособствует прозрачности на рынке азартных игр Фото: facebook

Как подчеркивает эксперт, если Верховная Рада примет закон, это позволит оперативно получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства.

Среди преимуществ такого решения она называет:

ускорение процесса выдачи лицензий;

минимизацию количества документов, необходимых для получения лицензий;

прозрачность всего механизма выдачи лицензий, благодаря чему исчезнет коррупционный фактор;

как следствие – стабильные поступления в бюджет Украины.

Деньги для Украины от игорного бизнеса: планы и реальность

В 2020 году, когда в Украине только легализовали игорный бизнес, в обществе много говорили о том, сколько денег это принесет. Так, Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, объяснял, что в госбюджет заложили 7,5 млрд грн, которые Украина должна была получить в 2021 году от этого рынка в качестве платы за лицензии и от выпуска лотерей. В реальности же доходы от игорного бизнеса за 2021 год составили 1,34 млрд грн, то есть 18% от запланированного.

Власти рассчитывали на 7,5 млрд поступлений от лицензий в 2021 году, а получили лишь 18% от запланированного

В 2022 году госбюджет получил от лицензионных платежей игорного бизнеса всего 1,2 млрд грн, а налог с дохода составил 80 млн грн, пишет Forbes.

В прошлом году Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало расследование вероятного уклонения игорного бизнеса от уплаты налогов. По разным оценкам, речь идет о 10–15 млрд грн теневого оборота в месяц.

Как считает Васильченко, диджитализация взаимодействия операторов азартных игр и государства, включая внедрение IT-системы онлайн-мониторинга, как раз должно остановить факты уклонения от платежей в украинской игровой индустрии.

"Очень надеюсь, что этот законопроект сделает весь рынок более прозрачным", — отмечает она.

В Украине продолжают работать подпольные игровые залы

"Дикий запад" игорного бизнеса

Уклонение от платежей операторов игорного бизнеса – не единственная проблема в Украине. Хотя легализация азартных игр и выдача лицензий якобы должна была прекратить работу подпольных заведений, на самом деле они продолжают существовать. О незаконных клубах игровых автоматов известно почти в каждом более или менее крупном городе, а несколько лет назад издание NV подробно рассказывало о подпольных казино. По данным журналистов, в разных районах Киева работает как минимум 24 незаконных игорных заведения.

Комментируя этот вопрос, Васильченко подчеркнула, что для ликвидации такого рода учреждений должна эффективно работать правоохранительная система плюс все органы, отвечающие за регулирование этой сферы. По ее мнению, оптимизация законодательной базы по игорному бизнесу в целом также может сыграть свою роль в этом вопросе и поспособствовать исчезновению подпольных клубов.

Напомним, первую лицензию на ведение игорного бизнеса в Украине выдали в феврале 2021 года. Ее получило ООО "Спейсикс" — владелец онлайн-казино "Космолот".