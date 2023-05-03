Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию: что собирается обсуждать

По информации пресс-службы финского президента Саули Ниинисте, в первую очередь на переговорах затронут тему российской агрессии в Украине, а также ситуацию с безопасностью в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Хельсинки. Там он проведет ряд переговоров с с представителями власти. Об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии Саули Ниинисте 2 мая.

Начнется церемония приема у президентского дворца, где и пройдут позже встречи с премьер-министрами Северных стран и главой государства Саули Ниинисте.

Переговоры будут посвящены поддержке Украины и ряду актуальных вопросов, которые касаются безопасности на фоне агрессии со стороны Российской Федерации.

"На саммите будет обсуждаться ситуация агрессивной войны России в Украине, продолжающаяся поддержка Украины странами Северной Европы, события в отношениях Украины с ЕС и НАТО и инициатива Украины по справедливому миру. После официальных обсуждений состоится совместная пресс-конференция", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это четвертая поездка Владимира Зеленского за пределы Украины в период полномасштабной войны, а с главой Финляндии они виделись последний раз в январе 2023 года, когда тот приезжал с официальным визитом в украинскую столицу — Киев.

Офис президента никак не прокомментировал визит Владимира Зеленского в Финляндию на момент публикации материала.

Напомним, 29 апреля украинцам показали, как Владимир Зеленский под землей проводит тайные заседания о ситуации в стране. Каждый из присутствующих обязан сдать телефон и другие гаджеты.

29 апреля сообщалось, Владимир Зеленский признался, что у него появился личный пистолет. С начала полномасшабной войны он стал главной целью для Кремля и пережил уже десятки покушений на свою жизнь.