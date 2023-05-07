Худшее еще впереди: Россия столкнулась с большой катастрофой, – Данилов

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, Кремль должен готовиться к поражению в большой войне с Украиной. Далее последует суд над преступниками и выплаты репараций.

Россия уже столкнулась с катастрофическими последствиями развязанной ей полномасштабной войны с Украиной. Об этом написал в Twitter 7 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Самая большая геополитическая катастрофа", о которой говорил Путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для России происходит сейчас", — отметил чиновник.

Худшие времена для РФ, по его мнению, еще впереди. Страну ждет поражение в полномасштабной войне с Украиной, распад, суд и выплаты контрибуций.

Данилов не уточнил, благодаря чему станет возможен такой сценарий.

Вероятно, секретарь СНБО вспомнил высказывания российского диктатора Владимира Путина в апреле 2005 года во время послания Федеральному собранию. Тогда Путин назвал распад СССР в 1991 году величайшей геополитической катастрофой 20-го века.

Путин называл распад СССР величайшей геополитической катастрофой 20-го века.

В фильме "Россия. Новейшая история" президент РФ заявил, что для него распад СССР стал трагедией и "распадом исторической России". А в 2015 году Путин сказал, что из-за распада Советского Союза "русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире".

Напомним, что 3 апреля Данилов советовал Западу готовиться к распаду и развалу России в ближайшие 5-7 лет. Распад России будет впечатляющим, уверен секретарь СНБО.

В Офисе президента Украины также озвучивали сценарии распада России. Успехи ВСУ в контрнаступлении запустят бурные внутриполитические процессы и передел власти в Кремле.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал Россию искусственно созданной ошибкой. Он спрогнозировал "сейсмические изменения" в этой стране.