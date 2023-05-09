Приверженность среди избирателей-гопников: Пригожин может стать альтернативой Путину, — эксперт

По мнению политолога Ярослава Макитры, Пригожин смог сделать свою успешную информационную кампанию для радикальных сторонников войны и имеет больше шансов, чем все российские либералы и Навальный.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин единственный, кому в России удалось прорвать информационную блокаду властей и получить благосклонность обычных россиян. В будущем его кандидатура может стать реальной альтернативой президенту Владимиру Путину. Такое мнение высказал журналистам Фокуса политолог Ярослав Макитра.

По его словам, Пригожин играет в свою политическую игру и имеет амбиции, которые находят поддержку в России, а также в РФ уже есть определенное количество его сторонников, которое в дальнейшем будет расти.

"По той незначительной социологии, которую можно получить оттуда, существует около 20-30% избирателей которым импонирует Пригожин, его деятельность и стиль общения. Это тот случай, когда его заключение в места лишения свободы является не минусом, а большим плюсом для имиджа среди, так сказать, избирателей-гопников. Для них Пригожин может стать реальной альтернативой Путину и имеет больше шансов, чем все российские либералы и Навальный", — отметил Макитра.

Политолог объяснил, что Пригожину удалось удачно провести информационную кампанию, сделав ставку на так называемых радикальных рашистов — сторонников войны, считающих, что она ведется не так, как нужно.

Именно из-за них, по его словам, удалось раскачать информационную кампанию, давшую определенные результаты для Пригожина, и удалось успокоить конфликт с Минобороны РФ.

Конфликт Пригожина из Минобороны РФ

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов в ЧВК "Вагнер". Он показал трупы множества погибших за 4 мая бойцов и выругался в адрес руководства ВС РФ: министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

9 мая Пригожин заявил о выводе своих наемников из Бахмута, если боеприпасы в ближайшее время не поступят. В этом случае весь фронт разрушится, а ВСУ придут в Москву, заявил он.

В тот же день глава ЧВК "Вагнер" получил боевое распоряжение от военного руководства России, где было указано, что уход "вагнеровцев" с позиций в Бахмуте расценят как измену родине.

Больше информации читайте в материале Фокуса "Вагнер уходит. Как Пригожин стал опасной политической фигурой для Путина".