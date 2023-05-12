Циничный и раскрученный. Каковы шансы у политической партии Алексея Арестовича

Алексей Арестович продолжает подогревать слухи о своей политической партии. Совместные фото с Марком Фейгиным и Дмитрием Гордоном стали поводом вновь говорить об этом. Фокус узнавал, каковы политические амбиции Арестовича и имеют ли они под собой какие-то перспективы.

9 мая в социальной сети Instagram бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович и журналист Дмитрий Гордон опубликовали схожие сообщения. В описании упоминалось, что во время записи интервью с Марком Фейгиным вся троица случайно встретилась в центре Киева. Пост проиллюстрировали соответствующими фото. Это спровоцировало очередную волну обсуждений по поводу вероятности создания политического проекта бывшим советником ОП.

Арестович уже неоднократно делал заявления, что не прочь пойти в большую политику. В августе 2022 года, в интервью тому же Гордону, он заявил, что готов баллотироваться в президенты Украины, но при условии, что Владимир Зеленский не пойдет на второй президентский срок. Впоследствии он даже разработал свой так называемый политический манифест "Пятый проект", который подробно проанализировал Фокус.

Отметим, что тогда Арестович еще занимал должность советника главы Офиса президента, с которой уволился в январе 2023 года после громкого скандала. Скандал повлекло его заявление в программе "Фейгин лайв", что ракету уничтожившую часть дома в Днепре, сбили силы ПВО Украины, затем она упала на многоэтажку и взорвалась. Сегодня место работы Арестовича в его собственном профиле в Facebook указано скромно — "митець".

Те же общие фото Гордона, Арестовича и Фейгина, спровоцировали слухи Фото: instagram.com/gordondmytro

Россиянин Марк Фейгин лишился лицензии адвоката еще в 2018 году, такое решение приняла адвокатская палата города Москвы. Сейчас Фейгин является популярным блоггером, на его Youtube канале насчитывается более 2 млн подписчиков. В августе 2022 года ряд Телеграм каналов сообщил, что Фейгин получил от президента Зеленского гражданство Украины. Но в разговоре с Фокусом блоггер опроверг эту информацию, отметив, что не гражданин Украины.

Как будет называться партия Арестовича

Слухи о создании политического проекта от Арестовича появляются систематически. Ранее издание Телеграф сообщало, что он готовится к созданию политической партии, даже назывались варианты названия — "Действие" или "Воля". Раньше назывался вариант "Украина-Русь". К слову, об Украине-Русе также идет речь в "Пятом проекте". Концепцией политической силы, как заявлялось, занимаются политолог Юрий Романенко, экс-директор Украинского института будущего Виктор Андрусов и генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач. Впоследствии все они опровергли эту информацию.

Поиск информации осложняют неработающие государственные реестры, не публикуемые в период военного положения. Но, по информации из открытых источников, известно, что партии с такими названиями уже зарегистрированы в Министерстве юстиции, "Воля" — с 2014 года, а "Действие" — в 2021 году.

По словам Фейгина, у него нет никаких политических амбиций в Украине, а свое публичное появление в компании Арестовича и Гордона он объяснил записью интервью для популярного канала известного журналиста.

"Более идиотского предположения и придумать нельзя. Я никогда не вмешивался и не собираюсь вмешиваться во внутренние политические дела Украины. Не участвую, не принимаю участия и не буду участвовать ни в каких политических проектах в Украине. Я — не гражданин Украины. Я всего лишь дал интервью большому каналу Дмитрия Гордона, весьма популярному и многочисленному. Вот, собственно, и все", — заявил Фокусу Фейгин.

В свою очередь Арестович слух о своем политическом проекте не подтвердил, но и не опроверг.

"Никаких политических проектов до окончания войны. Сейчас все должно быть сосредоточено на поддержке действующего военно-политического руководства Украины и направлено на победу", — сказал он Фокусу.

Какая поддержка у Арестовича

Недавно фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова опубликовали результаты социологического опроса о том, кто наиболее объективно и профессионально освещал события в Украине во время войны. 26% респондентов указали на Алексея Арестовича, он уступил только Владимиру Зеленскому — 56,6% и Михаилу Подоляку — 36,6%. Опрос проводился с 23 по 30 марта 2023 года.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отмечает, что социологические опросы во время войны, как правило, не проводятся, ведь у них нет репрезентативной выборки – у нас есть миллионы внутренне перемещенных лиц. Поэтому погрешность колоссальна, особенно в отношении политических симпатий.

Вместе с тем, Арестович пользуется огромной популярностью и поддержкой, которую впоследствии может превратить в политический капитал. Он не боится заигрывать с русскоязычным избирателем и затрагивать провокационные темы, что существенно резонирует с информационным полем, созданным единственным информационным марафоном новостей.

Арестович частый гость шоу Фейгина, где не боится трогать провокационные темы Фото: Скрин видео

По словам политолога, председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, если у кандидата есть хотя бы несколько процентов рейтинга, то средства спонсоров сами его найдут. По его подсчетам, в ходе избирательной кампании тратится около 70% теневых средств.

"Арестович не продемонстрировал политического опыта, понимания принципов функционирования и создания государства. Поэтому трудно оценивать какой из него политик. С другой стороны, он показал отличное умение говорить, объяснять, шутить или успокаивать. Сегодня Арестович — это пример классического интернет-блогера — то есть, специалиста по всем вопросам, который может просто рассказать о сложном. Именно поэтому мы видим, что Арестович время от времени попадает в какие-то скандалы — ему нужно, чтобы о нем помнили и не забывали. Он имеет поддержку и сможет серьезно побороться на парламентских выборах", — объясняет он Фокусу.

"Алексей Арестович, при всем скепсисе, хорошо раскручен, в меру циничен, узнаваем. По его публичным выступлениям и риторике заявлений можно предположить, что акцент делается именно на русскоязычных избирателях юго-восточных регионов. Если говорить о Фейгине, то сложно представить себе его политические перспективы, в команде Арестовича он может заниматься только медийной работой и пропагандой", — комментирует Фокусу Небоженко.

Украина ждет запроса на новые партии

По словам экспертов, после войны у общества будет запрос на новые политические силы, ведь старые партии вряд ли смогут в полном объеме сохранить своего избирателя, а новых политических проектов мы не знаем, да и не успеем хорошо проанализировать из-за малого времени до выборов.

"Уже сейчас можно прогнозировать появление новых политических проектов — это как минимум ветеранский проект, эдакая реинкарнация "Народного фронта". Но читается два волонтерских проекта – один, так называемый полуолигархический, другой – от Офиса президента. Именно за ветеранами и волонтерами последуют избиратели: они воевали, освобождали, помогали", — говорит Небоженко.

После окончания войны Украина ждет политическое сражение за власть Фото: informator.ua

Он уверен, что проект "Слуга народа" себя не оправдал — после войны будет сложно с ним работать. Но просто так его "похоронить" тоже не получится, ведь это дискредитирует президента, являвшегося его символом. Потому Зеленский будет ставить на новые политические партии, а "Слугу народа" попытаются расколоть. Именно подобные имитации любит украинский избиратель.

По мнению Кошеля, пока не закончилась война, рано разделять электоральную карту по региональному принципу, ведь картина может быстро измениться. Также рано разделять электорат запрещенных партий, типа ОПЗЖ или Шария.