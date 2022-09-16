Русь-Украина. Пятый проект Арестовича: как будем жить, если он станет президентом

Украинцы успешно бьют врага, и все чаще звучат вопросы по поводу послевоенного будущего страны, относительно которого у Алексея Арестовича есть план.

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На фоне успешного контрнаступления наших войск все чаще говорят о Победе и послевоенном будущем Украины. Свой вариант под названием "Пятый проект" предлагает и Алексей Арестович, советник главы Офиса президента. Разработал он его не вчера, но зато совсем недавно заявлял, что готов баллотироваться в президенты Украины. Учитывая сегодняшнюю популярность Арестовича, было бы легкомысленно отвергать такую вероятность.

Фокус разобрался, какие четыре проекта были перед Пятым, и что нас ждет, если лидером страны станет Алексей Арестович.

Разобраться было непросто, потому что по "Пятому проекту" советника главы ОП президента практически нет текстов. Но зато есть немало видео на YouTube, где Арестович лично все разъясняет. Мы сделали выжимку на эту тему.

Для начала объясним, почему проект называется "Пятым" и что Алексей Арестович имеет в виду под предыдущими четырьмя.

Что такое четыре проекта и чем их хочет заменить Алексей Арестович

Вот они: еврооптимистический, националистический, советский и российский.

Приверженцы "российского" проекта хотели ослабить украинское государство, чтобы оно было придатком РФ. Что касается "советского", то, несмотря на некоторые негативные явления, в целом Алексей Арестович считает, что в СССР имел место эффективный синтез науки и культуры: фантастика рисовала картины будущего, а наука пыталась это все воплощать. Причем, огромный вклад, по мнению Алексея Арестовича, в этот проект внесли именно украинцы.

"Националистический" проект, по словам Арестовича, это создание "анти-России", а "еврооптимистический" — это когда его сторонники "изображают, что пипеточная помощь Запада и есть высшая мудрость Европы".

По каждому из этих проектов развития Арестович много раз высказывался, добавляя или убавляя их характеристики.

Развитие по какому-то одному из них Алексей Арестович называет "эксклюзивным" и исключительно вредным для Украины в силу однобокости. Именно поэтому он предложил свой вариант развития – "инклюзивный", который объединяет лучшее, что можно найти в этих проектах. Так сказать, "совместить несовместимое", как сказал ведущий YouTube-канала "Україна завтра", которому Алексей Арестович дал большое интервью на эту тему. До 26-й минуты Арестович рассуждает о первых четырех проектах развития, а с 26-й – подробно разъясняет, из чего состоит его "Пятый проект".

[ + – ] Алексей Арестович рассказывает о "Пятом проекте: Украина Будущего" каналу "Україна завтра"

"Переучредить государство и назвать его Русь-Украина"

"Объединить все четыре проекта, сделать один интеграционный, взяв от каждого самое лучшее – и получится "Пятый проект", — рассуждает Алексей Арестович. – Он носит инклюзивный характер, то есть, включает в себя всех украинцев во все периоды истории, которых нужно взять с собой на поезд будущего".

Арестович утверждает, что наша цивилизация – одна из 11-12 мировых столпов, поэтому "большой грех не дать развиться этой культуре дальше, грех – перед всем человечеством".

"Сейчас Русь, которой много веков, имеет историческую форму Украины, — говорит Арестович. — Надо переучредить наше государство и назвать его Русь-Украина".

Итак, "Пятый проект Русь-Украина" предполагает следующее:

наследование корней, рост может быть только от фундамента,

проекция в инновационное будущее,

восстановление исторической справедливости.

По словам Алексея Арестовича, Украина должна признать, что украинцы являются главными идеологами Российской и советской империй. Но это значит, что мы наследуем не только все их грехи, но и все достижения – каковых было немало. (Недавно Арестович говорил об этом подробно в интервью Дмитрию Быкову: "Не было колонизации. Украинцы создали Российскую империю и Советский Союз").

По словам Алексея Арестовича, все украинцы диаспоры – это тоже украинцы, которых признаем и несем за них ответственность. Удивительным лицемерием было бы признать Сикорского, а не признавать нацистских палачей, которые уехали на Запад и даже получили там гражданство. "Если положительный герой – значит, мы признаем его украинцем, а если – нет, то он для нас – манкурт", – разъясняет Арестович.

Признать, по Арестовичу, не означает одобрить. Это значит взять на себя ответственность и осудить с какой-то единой позиции.

"Когда я говорю, что мы должны принять свою долю ответственности за все что здесь происходило — это и за Холокост, и за Голодомор", — разъясняет советник главы ОП.

Зачем? По мнению советника, когда украинцы, как взрослые люди, возьмут на себя полную ответственность — в том числе и за нелицеприятные события — они за это получат право на ряд вещей:

Перестанут считать себя колонией и выйдут из образа жертвы, который насаждают пропаганда националистического и еврооптимистического проектов – дескать, мы несчастные, над нами все время издевались и убивали; Предъявят права на свою долю достижений советской империи. Например, на космонавтику. "75% советской космонавтики было создано украинцами", — считает Алексей Арестович. Взять свою долю ответственности за победу над нацистской Германией. Но, не нося портреты Сталина и Жукова, а помня, что миллионы украинцев сражались на фронтах Второй мировой. Одновременно надо заявить, что ОУН-УПА – это тоже наши украинцы, что они делали положительные вещи, в одиночку сражались против 4-5 антиукраинских сил. С другой стороны – они совершали преступления. Но так бывало и в других военных конфликтах: во Вьетнаме, в Афганистане, например. Нужно создать Институт Российской империи и СССР, задачей которого была бы выработка правильной позиции по разным историческим вопросам. Зачем нам это? "Потому, что мы – Русь и поэтому – русские", – продолжает Арестович.

Доводы Арестовича: "Ярема Вишневецкий был русским воеводой, а Богдан Хмельницкий подписывался как "гетман русский". И когда Выговский создавал Гадячскую унию, хотел сделать Речь Посполитую не двух, а трех народов, одна из частей должна была называться "Русское княжество".

[ + – ] Гадячский договор — соглашение, заключенное 16 сентября 1658 года под городом Гадяч по инициативе гетмана Ивана Выговского между Речью Посполитой и Гетманщиной, предусматривающее вхождение последней в состав Речи Посполитой под названием "Великого Княжества Русского" как третьего равноправного члена двусторонней унии Польши и Литвы Фото: Википедия

"И всегда нас так называли, пока Феофан Прокопович не переиграл эту историю, — продолжает Алексей Арестович. — С ним три года не соглашались далеко не самые глупые люди из окружения Петра I. Но благодаря инициативе украинца Феофана Прокоповича, Московию переименовали в Русь. Таким образом Москва забрала у нас нашу историю. И нам необходимо ее забрать обратно. Мы русичи, которые идут от корней. Мы и должны стать тем, кем мы и есть – Русью".

Арестович считает, что нам не нужно брать социальные модели из Европы и США – нужно взять социально-политическое устройство, которое было при Ярославе Мудром и Запорожской Сечи – в объединенном виде.

"Будущее, которое я вижу – это некие Соединенные штаты Украины, в которых находится 20-25 футуро-Сечей или техно-Сечей, — предлагает Арестович. — Эти футуро-Сечи должны быть соединены сверхскоростным транспортом. Там талантливая украинская молодежь (и не только) творчески себя реализует на пути научно-технического, культурного и образовательного прогресса, — рисует будущее широкими мазками Арестович. – Между ними лежат поля и нивы нашей великой (без преувеличения) сельскохозяйственной державы. И каждая область живет как штат – с широкими полномочиями местной власти".

Украина будущего: оборона, бизнес, наука, культура

Однако, по мнению Алексея Арестовича, за оборону, безопасность, внешнюю политику и крупные инфраструктурные проекты, которые не окупаются сразу, должна отвечать центральная власть.

Центральная власть, по мнению советника главы ОП, состоит из главы державы и трехпалатного парламента.

Три палаты: первая – это представители населения (пропорционально), вторая – региональные представители, третья – профессиональные представители по типу профсоюзов.

Супермощные вооруженные силы и центры теробороны. А на знаменах государства написано "Воля": в двух смыслах – воля как действие и воля как свобода.

В целом – это открытое общество с мощной иммунной системой: оборона, спецслужбы, согласие с соседями ("Я не имею в виду РФ", — уточнил Арестович).

Основная ставка в целом в стране – на инновационное развитие. "Вот такой Украину я вижу. Я называю ее футуро-Сечью или Русью-Украиной. Обществом свободных людей", — подвел итог Алексей Арестович.

Что касается того, как заразить этой идеей народные массы, то Алексей Арестович предлагает это делать как в СССР – вливать государственные дотации в футуристические книги и фильмы, которые будут расписывать наше светлое будущее.

В недавнем интервью относительно Пятого проекта Арестович подробнее освещал этот вопрос, считая, что двигателем для такого рода преобразований должен быть треугольник: государство-бизнес-наука.

"Народу нужна картинка. Поэтому необходимы большие инвестиции в культуру, в кино. Надо государству заказывать фильмы, анимацию, компьютерные игры про будущее, желательно, связывая это с корнями. И когда в итоге все увидят эту будущую цивилизацию – все захотят жить в этом месте".

[ + – ] Интервью Арестовича о Пятом проекте каналу Юрия Романенко

Украина-Русь Алексея Арестовича — утопия или реальность?

На выходе мы получаем следующее. Пятый проект Алексея Арестовича – это Русь-Украина, состоящая из 20 футуро-Сечей, связанных скоростным транспортом. В целом страна напоминает хорошо защищенный творческий хаб, привлекающий людей, ищущих возможности для развития, а также обеспечивающий единство в разнообразии культур. Приоритет – за наукой и культурой.

Насколько Пятый проект Арестовича может быть близок народу — сказать сложно.

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