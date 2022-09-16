Русь-Україна. П'ятий проєкт Арестовича: як житимемо, якщо він стане президентом

Українці успішно б'ють ворога, і все частіше звучать питання щодо повоєнного майбутнього країни, щодо якого Олексій Арестович має план.

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На тлі успішного контрнаступу наших військ дедалі частіше говорять про Перемогу та повоєнне майбутнє України. Свій варіант під назвою "П'ятий проєкт" пропонує Олексій Арестович, радник глави Офісу президента. Розробив він його не вчора, зате зовсім недавно заявляв, що готовий балотуватися в президенти України. З огляду на сьогоднішню популярність Арестовича, було б легковажно відкидати таку ймовірність.

Фокус розібрався, які чотири проєкти були перед П'ятим, і що на нас чекає, якщо лідером країни стане Олексій Арестович.

Розібратися було непросто, бо за "П'ятим проєктом" радника глави ОП президента практично немає текстів. Але є чимало відео на YouTube, де Арестович особисто все роз'яснює. Ми зібрали найцікавіше на цю тему.

Спочатку пояснимо, чому проєкт називається "П'ятим" і що Олексій Арестович має на увазі під попередніми чотирма.

Що таке чотири проєкти та чим їх хоче замінити Олексій Арестович

Ось вони: єврооптимістичний, націоналістичний, радянський та російський.

Прихильники "російського" проєкту хотіли послабити українську державу, щоб вона була придатком РФ. Щодо "радянського", то, незважаючи на деякі негативні явища, загалом Олексій Арестович вважає, що в СРСР мав місце ефективний синтез науки і культури: фантастика малювала картини майбутнього, а наука намагалася це все втілювати. Причому величезний внесок, на думку Олексія Арестовича, в цей проєкт зробили саме українці.

"Націоналістичний" проєкт, за словами Арестовича, це створення "анти-Росії", а "єврооптимістичний" — це коли його прихильники "роблять вигляд, що піпеткова допомога Заходу і є найвищою мудрістю Європи".

Щодо кожного із цих проєктів розвитку Арестович багато разів висловлювався, додаючи чи зменшуючи їх характеристики.

Розвиток за якимсь одним із них Олексій Арестович називає "ексклюзивним" і виключно шкідливим для України через однобокість. Саме тому він запропонував свій варіант розвитку — "інклюзивний", який поєднує найкраще, що можна знайти у цих проєктах. Так би мовити, "поєднати несумісне", як сказав ведучий YouTube-каналу "Україна завтра", якому Олексій Арестович дав велике інтерв'ю на цю тему. До 26-ї хвилини Арестович розмірковує про перші чотири проєкти розвитку, а з 26-ї — докладно роз'яснює, з чого складається його "П'ятий проєкт".

[ + – ] Олексій Арестович розповідає про "П'ятий проєкт: Україна Майбутнього" каналу "Україна завтра"

"Перезаснувати державу та назвати її Русь-Україна"

"Об'єднати всі чотири проєкти, зробити один інтеграційний, взявши від кожного найкраще — і вийде "П'ятий проєкт", — розмірковує Олексій Арестович. — Він має інклюзивний характер, тобто включає всіх українців у всі періоди історії, яких потрібно взяти із собою на потяг майбутнього".

Арестович стверджує, що наша цивілізація — одна з 11-12 світових стовпів, тому "великий гріх не дати розвинутися цій культурі далі, гріх — перед усім людством".

"Зараз Русь, якій багато століть, має історичну форму України, — каже Арестович. — Треба перезаснувати нашу державу і назвати її Русь-Україна".

Отже, "П'ятий проєкт Русь-Україна" передбачає таке:

успадкування коренів, ріст може бути тільки від фундаменту,

проєкція в інноваційне майбутнє

відновлення історичної справедливості.

За словами Олексія Арестовича, Україна має визнати, що українці є головними ідеологами Російської та радянської імперій. Але це означає, що ми успадковуємо не тільки всі їхні гріхи, а й усі досягнення, яких було чимало. (Нещодавно Арестович говорив про це докладно в інтерв'ю Дмитру Бикову: "Не було колонізації. Українці створили Російську імперію та Радянський Союз").

За словами Олексія Арестовича, всі українці діаспори — це теж українці, яких визнаємо та несемо за них відповідальність. Дивовижним лицемірством було б визнати Сікорського, а не визнавати нацистських катів, які поїхали на Захід і навіть отримали там громадянство. "Якщо позитивний герой — отже, ми визнаємо його українцем, а якщо ні — то він для нас манкурт", — пояснює Арестович.

Визнати, за Арестовичем, не означає схвалити. Це означає взяти на себе відповідальність та засудити з якоїсь єдиної позиції.

"Коли я кажу, що ми маємо прийняти свою частку відповідальності за все, що тут відбувалося, — це і за Голокост, і за Голодомор", — роз'яснює радник голови ОП.

Навіщо? На думку радника, коли українці, як дорослі люди, візьмуть на себе повну відповідальність — зокрема й за неприємні події — вони за це матимуть право на низку речей:

Перестануть вважати себе колонією і вийдуть із образу жертви, який насаджують пропаганда націоналістичного та єврооптимістичного проєктів — мовляв, ми нещасні, з нас постійно знущалися і вбивали; Пред'являть права на частку досягнень радянської імперії. Наприклад, на космонавтику. "75% радянської космонавтики було створено українцями", — вважає Олексій Арестович. Взяти свою частку відповідальності за перемогу над нацистською Німеччиною. Але, не носячи портрети Сталіна та Жукова, а пам'ятаючи, що мільйони українців боролися на фронтах Другої світової. Одночасно треба заявити, що ОУН-УПА — це також наші українці, що вони робили позитивні речі, самотужки боролися проти 4-5 антиукраїнських сил. З іншого боку — вони чинили злочини. Але так бувало і в інших збройних конфліктах: у В'єтнамі, Афганістані, наприклад. Потрібно створити Інститут Російської імперії та СРСР, завданням якого було б вироблення правильної позиції з різних історичних питань. Навіщо це нам? "Бо ми — Русь і тому — руські", — продовжує Арестович.

Доводи Арестовича: "Ярема Вишневецький був руським воєводою, а Богдан Хмельницький підписувався як "гетьман руський". І коли Виговський створював Гадяцьку унію, хотів зробити Річ Посполиту не двох, а трьох народів, одна з частин мала називатися "Руське князівство".

[ + – ] Гадяцький договір — угода, укладена 16 вересня 1658 року під містом Гадяч з ініціативи гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою та Гетьманщиною, що передбачає входження останньої до складу Речі Посполитої під назвою "Великого князівства Руського" як третього рівноправного члена двосторонньої унії Фото: Вiкiпедiя

"І завжди нас так називали, поки Феофан Прокопович не переграв цю історію, — продовжує Олексій Арестович. — З ним три роки не погоджувалися далеко не найдурніші люди з оточення Петра I. Але завдяки ініціативі українця Феофана Прокоповича, Московію перейменували на Русь. Таким чином Москва забрала в нас нашу історію. І нам необхідно її забрати назад. Ми русичі, які йдуть від коріння. Ми і повинні стати тим, ким ми і є — Руссю".

Арестович вважає, що нам не потрібно брати соціальні моделі з Європи та США — треба взяти соціально-політичний устрій, який був за Ярослава Мудрого та Запорізької Січі — в об'єднаному вигляді.

"Майбутнє, яке я бачу — це якісь Сполучені штати України, в яких знаходиться 20-25 футуро-Січей або техно-Січей, — пропонує Арестович. — Ці футуро-Січі мають бути з'єднані надшвидкісним транспортом. Там талановита українська молодь (і не тільки) творчо себе реалізує на шляху науково-технічного, культурного та освітнього прогресу, — малює майбутнє широкими мазками Арестович. — Між ними лежать поля та ниви нашої великої (без перебільшення) сільськогосподарської держави. І кожна область живе як штат — з широкими повноваженнями місцевої влади".

Україна майбутнього: оборона, бізнес, наука, культура

Однак, на думку Олексія Арестовича, за оборону, безпеку, зовнішню політику та великі інфраструктурні проєкти, які не окупаються одразу, має відповідати центральна влада.

Центральна влада, на думку радника глави ОП, складається з глави держави та трипалатного парламенту.

Три палати: перша — це представники населення (пропорційно), друга — регіональні представники, третя — професійні представники на кшталт профспілок.

Суперпотужні збройні сили та центри тероборони. А на прапорах держави написано "Воля": у двох сенсах — воля як дія, і воля як свобода.

Загалом — це відкрите суспільство із потужною імунною системою: оборона, спецслужби, злагода із сусідами ("Я не маю на увазі РФ", — уточнив Арестович).

Основна ставка у країні — на інноваційний розвиток. "Ось таку Україну я бачу. Я називаю її футуро-Січчю або Руссю-Україною. Суспільством вільних людей", — підбив підсумок Олексій Арестович.

Щодо того, як заразити цією ідеєю народні маси, то Олексій Арестович пропонує це робити як у СРСР — вливати державні дотації у футуристичні книги та фільми, які розписуватимуть наше світле майбутнє.

У недавньому інтерв'ю щодо П'ятого проєкту Арестович докладніше висвітлював це питання, вважаючи, що двигуном для таких перетворень має бути трикутник: держава-бізнес-наука.

"Народу потрібна картинка. Тому необхідні великі інвестиції в культуру, в кіно. Треба державі замовляти фільми, анімацію, комп'ютерні ігри про майбутнє, бажано, пов'язуючи це з корінням. І коли врешті-решт усі побачать цю майбутню цивілізацію — всі захочуть жити в цьому місці".

[ + – ] Інтерв'ю Арестовича про П'ятий проєкт каналу Юрія Романенка

Україна-Русь Олексія Арестовича — утопія чи реальність?

На виході ми отримуємо таке. П'ятий проєкт Олексія Арестовича — це Русь-Україна, що складається з 20 футуро-Січей, пов'язаних швидкісним транспортом. Загалом країна нагадує добре захищений творчий хаб, який приваблює людей, які шукають можливості для розвитку, а також забезпечує єдність у різноманітності культур. Пріоритет — за наукою та культурою.

Наскільки П'ятий проєкт Арестовича може бути близьким до народу — сказати складно.

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