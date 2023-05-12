"Заберем долю России": Зеленский ввел санкции против некоторых физлиц "Запорожстали"
Меткомбинат "Запорожсталь" принадлежит группе "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова. По сведениям главы государства, более 40 человек предприятия обеспечивали интересы Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции в отношении должностных лиц металлургического комбината "Запорожсталь". Об этом глава государства написал в Telegram 12 мая.
"Сегодня у нас есть санкционный день. Есть несколько санкционных пакетов, подписал соответствующие указы. Первый санкционный пакет – в отношении "Запорожстали", — проинформировал президент.
Ограничительные меры коснулись 41 человека – 13 физических и 28 юридических. По словам Зеленского, именно через них Россия сохраняла контроль над предприятием и вредила украинской экономике.
"Запускаем процедуру конфискации российской части (доли в компании) – она будет работать для Украины и украинцев", — заключил он.
Текст президентского указа пока не обнародовали.
"Запорожсталь" принадлежит группе "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова. У завода четыре основных акционера: Metinvest B.V. (47%), Global Steel Investments (12,3%), Мидланд Кэпитал Менеджмент (11,2%) и Киев Секюритиз Групп (24,5%).
Напомним, что 22 апреля Владимир Зеленский ввел экономические санкции против двух российских банков и 40 физических лиц — граждан России, Швейцарии, Ирана и Мали.
Также 18 марта Зеленский применил санкции к 300 физическим и 141 юридическому лицу, среди них был и президент Сирии Башар Хафез аль-Асад.
Указом президента Украины от 10 марта в санкционный список попали букмекерские конторы, связанные с РФ — "БетРинг", "Спортлото" и Parimatch Foundation.