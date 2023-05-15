"Можно и нужно сделать": глава МИД Венгрии поддержал мирный план Китая для Украины (видео)
Инициатива Пекина, как считает дипломат Петер Сийярто, должна стать основой для будущего урегулирования конфликта. Отдельно была затронута тема сотрудничества между странами.
Венгрия поддержала мирный план Китая по Украине, а также считает, он должен стать основной в будущем при урегулировании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто 15 мая.
Представитель Будапешта отправился в Пекин, где в понедельник проводит переговоры с китайским коллегой Цинь Ганом. В рамках разговора они обсудили дальнейшее сотрудничество между странами.
"Сегодня удалось добиться того, что крупные компании с запада и востока нашли друг друга в Венгрии, что означает огромные разработки и тысячи новых рабочих мест по всей стране. Я также заверил министра торговли Ван Вентао, что Венгрия не допустит проведения внешнего давления, поэтому мы продолжим совместную стратегию и будем работать над ней, чтобы привлечь больше инвестиций", — говорится в сообщении.
Отдельно затронули они и тему мирового порядка. Петер Сийярто заявил, что Венгрия хочет мира и Китай на сегодняшний день является ключевой страной мирового лагеря мира.
По его словам Будапешт поддерживает мирный план Пекина и считает, что он должен стать основой для дальнейших дискуссий об урегулировании "военного кризиса", как Китай называет войну в Украине.
"Это можно и нужно сделать для мира", — считает Петер Сийярто.
Напомним, 27 апреля СМИ писали, что Венгрия отрицает транзит оружия в Украину через свою территорию, хотя есть доказательства. Журналисты обнародовали фото французских вертолетов из венгерского аэропорта, предназначенных для Сил обороны.
23 марта в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана исключили вероятность ареста Путина в случае его визита в страну. Будапешт не собирается выполнять нормы Римского статута.