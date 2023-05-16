Есть 200 тысяч. Сколько еще Путин может мобилизовать на войну в Украине

Российская армия несет самые большие потери в живой силе с момента окончания Второй мировой войны. Всего пять месяцев понадобилось украинским защитникам, чтобы удвоить количество потерь врага. Фокус узнавал, сколько еще может мобилизовать РФ для войны в Украине.

Сегодня количество потерь российской армии в Украине приблизилось к отметке в 200 тыс. человек — 199 980. Предыдущая крупная цифра была зафиксирована в конце декабря 2022 года, тогда большая война в Украине длилась десятый месяц, а количество потерь составило 100 тыс. человек. Чтобы удвоить эту цифру, Силам обороны понадобилось всего пять месяцев.

После начала полномасштабного вторжения и потери кадровых армий президент Российской Федерации Владимир Путин уже успел объявить частичную мобилизацию. Соответствующий указ был подписан 21 сентября 2022, а в армию мобилизовано 320 тыс. человек. Примечательно, что на тот момент, то есть начало ноября, число потерь личного состава составило около 75 тыс. человек. За пол года количество потерь возросло в полтора раза. Что может быть подтверждением плохой подготовки и обеспечения военных, а также так называемой тактики "мясных атак".

О еще одной мобилизации окружение Путина заявляет не впервые. 10 мая бывший руководитель Роскосмоса, а ныне, как он сам себя называет, "руководитель группы военных советников" Дмитрий Рогозин призвал ко второй волне мобилизации в РФ.

"Нужно иметь в виду, что враг сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти еще одна. У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребята ранены, наших бойцов убивают", — сказал Рогозин.

В России на каждом шагу напоминают о необходимости отдать свою жизнь армии Фото: AFP

10 мая Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы. Количество мужчин, вызываемых на военные сборы, не указывается и зашифровано с отметкой "для служебного пользования".

Вместе с тем депутаты Госдумы уже нашли решение проблемы, как улучшить подготовку мобилизованных. Член комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил граждан, вышедших из призывного возраста, но остающихся в мобилизационном резерве, призывать на обучение. По его мнению, на сборах для служивших "им делать нечего", а вот на отдельных сборах — можно будет получить военно-учетную специальность.

Каков мобилизационный потенциал РФ

25 августа 2022 года Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ до 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих, остальные — административный и обслуживающий персонал. Здесь речь идет о профессиональной армии и военнослужащих по призыву, количество лиц, составляющих так называемый мобилизационный потенциал, является военной тайной. Вследствие значительных потерь, понесенных во время вторжения в Украину, почти все российские военные формирования являются кадровыми, то есть, нуждающимися в укомплектовании.

По информации издания The Military Balance 2023, выпускаемого Международным институтом стратегических исследований, на начало года численность российской армии составляла 1 млн 190 тыс. человек. Сюда стоит добавить 1,5 млн человек, которые находились в резерве, и еще столько же с опытом военной службы. Отдельно следует выделить 559 тыс. кадровых служащих парамилитарных подразделений, таких как Росгвардия, пограничная служба ФСБ.

Сколько россиян призовут на войну

На уровне пропагандистских заявлений российские политики и журналисты уверяют, что при необходимости РФ может мобилизовать 30 млн человек или больше, если возникнет такая необходимость. В этом есть доля правды, ведь с таким человеческим потенциалом, как у РФ, мобилизация необходимого количества зависит только от организационных вопросов и времени. Другое дело – это возможность страны обеспечить армию таких размеров.

Российский мобилизационный потенциал составляет 1,5 млн подготовленных, и около 30 млн общей численности. "К сожалению, эти цифры не оптимистичны для нас. Но надо заметить, что РФ не сможет обеспечить их всех, там огромные проблемы с материально-техническим обеспечением. В элитных воздушно-десантных войсках нет элементарных персональных средств защиты, бойцам не хватает бронежилетов и аптечек», — говорит Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В свою очередь, военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что потери в размере 200 тыс. человек в российской оккупационной армии не столь оптимистичны, как кажется на первый взгляд. Он напоминает, что речь идет не только о безвозвратных потерях, то есть убитых, но и других категориях.

"Я не считаю, что 200 тыс. человек близки к действительности. В свое время Генштаб ВСУ давал пояснение, что сюда кроме убитых включаются и санитарные потери, а также пропавшие без вести или находящиеся в плену. По моим оценкам, число убитых где-то на уровне 20-25 тыс. Все это играет им на руку, ведь действительно, свой мобилизационный потенциал они еще даже не задействовали. заплатить", — объясняет Фокусу Жирохов.

В отличие от материально-технического обеспечения, людей в России хватает Фото: Скриншот

Он напоминает, что при населении РФ в 140 млн. против 30-32 млн. в Украине преимущество в мобилизационном потенциале очевидно.

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что попытки прикинуть возможности РФ мобилизовать необходимое количество солдат пока неактуальны, потому что они коррелируют с возможностью их обеспечения. Ведь мобилизованный массив людей — еще не армия без хотя бы минимальной подготовки, вещевого обеспечения, вооружения и боевого слаживания. С этим у РФ большие проблемы из-за тотальной коррупции, из-за того, что на складах отсутствует соответствующее снаряжение, военная техника законсервирована "на бумаге", а на самом деле разворована и распродана. Стратегические запасы, которые накапливались при СССР, по своему качеству остались в той же эпохе. При этом такая ситуация не только в вопросах мобилизации, но и в регулярной армии, сейчас пытающейся воевать в Украине.

Именно отсутствием соответствующего материально-технического обеспечения Снегирев объясняет нынешнее состояние российской армии в Украине.

"Отсутствие технологий и обеспечения в Кремле пытаются компенсировать численностью войск, устраивая так называемые "мясные штурмы". Именно поэтому подразделения специального назначения используют для пехотных задач, а десант и морскую пехоту – как штурмовиков. Следует понимать, что указ Путина о сборах резервистов — это не более чем политическое заявление, чтобы вызвать смену настроений в Украине и Европе. На самом деле это обернется эффектом бумеранга против самих же россиян", — говорит эксперт.

По словам Снегирева, по разным оценкам, сегодня в Украине около 400 тыс. представителей оккупационной армии, но если из них наберется хотя бы 50 тыс. боеспособных, это уже будет какой-то показатель. Сейчас российская армия деморализована, плохо снабжена и не мотивирована.