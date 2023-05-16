"Хотели бы ведущую роль": Польша готова к послевоенному восстановлению Украины

В польском МИДе видят большое преимущество страны как логистического центра.

Варшава хочет иметь одну из лидерских позиций среди тех, кто будет помогать Украине восстанавливаться после войны. Об этом 16 мая заявил спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, пишет "Укринформ".

В польском МЗС видят большое преимущество страны как логистического центра.

"Мы осознаем, что опыт Польши как логистического центра для нынешней помощи Украине является большим преимуществом, которое будет использовано для построения международного партнерства в контексте восстановления Украины", – отметил представитель польского МИД.

В этом контексте ключевое значение будет иметь расширение и модернизация существующей транспортно-логистической, приграничной и трансграничной инфраструктуры между Украиной и Польшей.

Кроме этого, Ясин подчеркнул, партнерство польских и украинских органов местного самоуправления может стать неплохой платформой для сотрудничества.

В МИДе Польши считают, что уже сейчас происходит восстановление Украины с участием польских компаний, которые восстанавливают дороги и мосты, расширяют производственные мощности за счет европейского финансирования.

12 мая Сенат Польши единогласно принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. Решение должно быть принято по чрезвычайной процедуре, как в случае с Финляндией.

10 мая польская прокуратура конфисковала почти 1,2 миллиона долларов, находившихся на банковских счетах российского посольства и торгового представительства в Польше.

К слову, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ликвидация последствий войны с Россией и послевоенное восстановление будет стоить нашему государству около 400 миллиардов долларов.