В Венгрии могут разблокировать транш на €500 млн Украине: названо условие, — The Guardian

По словам главы МИД Петера Сийярто, на фоне санкций в отношении OTP банка, "угроз" взорвать нефтепровод "Дружба" и закрытия венгерских школ на Закарпатье будет сложно найти компромисс.

Венгрия заблокирует следующий транш военной поддержки Украины со стороны Европейского союза и любой новый пакет санкций против России, если Киев не исключит венгерский банк OTP из списка спонсоров войны. Об этом в среду, 17 мая, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, предает The Guardian.

На своей Facebook-странице Сийярто также написал, что достичь компромисса в этом вопросе будет крайне сложно.

"В эти дни в Брюсселе проходят жесткие дебаты, о санкциях, европейских рамках мира, новых экономических и финансовых жертвах в поддержку Украины. Все это в тени перечня OTP, закрытия венгерских школ в Закарпатской области и угрозы президента Украины взрывом нефтепровода "Дружба". В данной ситуации будет особенно сложно достичь компромисса", — написал Сийярто.

Венгрия заблокировала транш на €500 млн для Украины

17 мая стало известно, что в Венгрии не одобрили выделение транша на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF). По мнению официального представителя венгерского правительства, средства EPF нужно направить не на вооружение для Киева, а на продвижение интересов Евросоюза в "других сферах".

"Венгрия не согласна с тем, что Евросоюз наряду с другими существующими инструментами использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины, поскольку это не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других сферах", — заявили в Будапеште.

Ранее, 15 мая, итальянское издание ANSA сообщило, ссылаясь на свои источники, что Венгрия заблокировала выплату восьмого транша в размере 500 млн евро, который Евросоюз хотел отправить на вооружение для Украины.