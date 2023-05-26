"История какая-то болезненная": эксперт рассказал о причинах ненависти Путина к Украине

Глава Кремля, как отметил политтехнолог Юрий Подорожний, продолжает шовинистскую политику по отношению к Киеву, которую начали еще его предшественники. Такое отношение может сохраниться и при будущих правителях.

Президент России Владимир Путин не является единственным человеком, который мечтает уничтожить Украину. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожний 26 мая.

По его словам, глава Кремля совершенно не скрывает своей ненависти к Украине и ее гражданам и поэтому всеми способами пытается уничтожить все, что связано с нашей страной. Однако, ему не удается это сделать.

При этом, подобное отношение к Украине сохраняется у многих должностных лиц Российской Федерации, которым не нравится тот факт, что Украина стала независимой и хочет жить без российского вмешательства.

Пока Владимир Зеленский выступал с иностранными лидерами на саммите G7 в Японии и получал огромную поддержку со стороны союзников, Владимир Путин с главой конституционного суда рассмотрел карту 17 века, якобы утверждая тот факт, что на ней нет Украины.

"Дело в том, что эта карта 17 века как раз имеет надпись "Украина, земля козаков". Я не знаю, что им подарить – мозги или очки, но, наверное, это не имеет значения. Для Путина история с Украиной какая-то болезненная", — говорится в сообщении.

Действует шовинистская политика РФ уже не первое десятилетие, как отмечает эксперт. Это не первый и не последний правитель РФ, который воюет против Украины. Больше всего их раздражает, что мы помним свою историю, говорим по-украински, а также ценим свою идентификацию и государство.

Отдельно россиянам не понравилось то, что в ПЦУ решили перейти на Новоюлианский календарь и даты некоторых праздников переносятся на 13 дней.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пытался это высмеять, но лишь сам оконфузился, как продолжил эксперт.

"Его повергло в шок то, что Рождество можно праздновать 25 декабря. Я напомню Пескову, что 25 декабря – это традиционный во всем мире день празднования Рождества. Которое и в Российской Империи также праздновали до 1917 года. Когда безбожник Ленин перевел Российскую империю на новый календарь, тогда это празднование и перенесли на 7 января", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая сообщалось, что у Путина спрогнозировали, сколько будет длиться война в Украине. Бывший российский президент Дмитрий Медведев убежден, что могут быть длительные боевые действия, чередующиеся с перемириями, если в Киеве сохранится нынешнее руководство.