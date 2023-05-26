В российском обществе уже растет социально-политическое напряжение и тревожность, — эксперт

По мнению эксперта, РФ не та страна, где общество оказывает влияние на власть и играет какую-то роль, поэтому прогнозировать, что конфронтации перерастут в гражданскую войну трудно.

В российском обществе уже происходят определенные процессы конфронтации, вызванные перенесением войны на территорию страны и неуверенностью в том, что армия сможет ее защитить. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политолог Олег Саакян.

По его словам, по тем социологическим данным, которые можно получить от либеральных центров и мониторинга информационного поля, можно сделать выводы, что в России растет социально-политическое напряжение и тревожность.

"Внутри страны уже идут определенные процессы конфронтации, вспомните конфликт Пригожин-Шойгу, борьбу "башен Кремля" за распределение и ресурсы во время войны. Ранее Путин был арбитром над этими процессами, сейчас мы отмечаем, что он удалился и не участвует", — отметил он.

Саакян считает, что все эти процессы прогнозируют веру в то, что в России начинается назревание социального бунта, постепенно скатывающегося в общественное противостояние.

"Но пока не в войну. Возможна ли, будет ли в РФ гражданская война прогнозировать сложно", — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, по мнению Саакяна, говорить о росте критической массы в РФ не стоит, это не та страна, где общество оказывает влияние на власть и играет какую-то роль. Все изменения власти в России проходят в результате переворотов, поэтому общество нужно готовить к тому, что старая власть потеряла влияние, а новая будет лучше.

Больше читайте в материале Фокуса " Падение режима в Москве произойдет мгновенно: с чего начнется революция или гражданская война ".

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26 мая в РФ начали готовить добровольческие организации для защиты от диверсий. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что к такой работе необходимо привлечь так называемых дружинников.