Подняли вопрос разминирования территорий: Зеленский провел беседу с премьером Камбоджи

По словам Владимира Зеленского, премьер Камбоджи выразил принципиальную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Камбоджи Хун Сен провели телефонный разговор 29 мая. В ходе этой беседы обсуждались различные вопросы, связанные с двусторонними отношениями между Украиной и Камбоджей, а также возможными областями сотрудничества.Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

Президент поблагодарил премьера Камбоджи за принципиальную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Отметил подготовку Камбоджей украинских специалистов по разминированию. Надеюсь на продолжение этого сотрудничества. Рассказал об украинской формуле мира и пригласил Камбоджу присоединиться к конкретным шагам по ее реализации", — добавил Зеленский.

Отношения Украины с Камбоджей

В ноябре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил исторический визит в Камбоджу. В ходе этого визита были проведены встречи с камбоджийскими чиновниками и обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами.

Важным событием было проведение учений по разминированию для украинских саперов в Камбодже. Это свидетельствует о готовности Камбоджи помочь Украине в области разминирования и обеспечении безопасности на ее территории.

При этом в конце января премьер Камбоджи заявил, что у страны нет возможности оказывать Украине военную помощь.

Напомним, в декабре прошлого года Зеленский назвал составляющие национальной "формулы мира".

В конце января Фокус писал, что министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о санкционировании президентом Джо Байденом военной помощи Украине, суммарную стоимость которой оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Благодаря помощи пентагона ВСУ смогут сформировать две бригады бронетехники, усилить системы ПВО и получить больше боеприпасов для ЗРК NASAMS.