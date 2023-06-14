"Как танк без пушки": Кулеба высказался о создании Совета Украина-НАТО без членства в Альянсе

По словам главы украинской дипломатии, Киев стремится стать полноправным членом НАТО, а не просто привелигированным партнером.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свою позицию относительно создания Совета Украина-НАТО без ясного пути к членству. Об этом глава МИД написал в своем Twitter-аккаунте 14 июня.

Кулеба подчеркнул, что Украина стремится стать полноправным членом НАТО, а не просто привилегированным партнером, и поэтому необходимо предпринять конкретные шаги, которые приблизят страну к членству в Альянсе.

Это заявление было сделано после того, как министр созвонился с немецкой коллегой Анналеной Бербок, которой Кулеба выразил свою благодарность за поддержку Украины".

"Мы говорили о Вильнюсе. Позиция Украины ясна: создать Совет НАТО-Украина, не сделав решительного шага к членству, все равно что предоставить танк без пушки. НАТО нужна Украина как союзник, а не просто привилегированный партнер" — написал Кулеба.

Совет НАТО-Украина

Напомним, 25 мая экс-постпред США при НАТО Дуглас Лют предложил Альянсу создать Совет НАТО-Украина, чтобы предоставить Украине уникальные возможности сотрудничества с организацией. Дуглас Лют признал, что решение, принятое в 2008 году, о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не сопровожденное механизмом обеспечения, являлось ошибкой. В ответ на вопрос о том, почему Украина до сих пор не получает официальное приглашение, а НАТО предлагает различные формы сотрудничества, Лют отметил отсутствие консенсуса по данному вопросу.

Напомним, 14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО на ближайшем саммите подадут Украине четкий сигнал о готовности принять ее в организацию.

Газета The New York Times 14 июня писала о рассмотрении властями США "израильской модели" сотрудничества Украины с НАТО. Такой вариант должен показать президенту РФ Владимиру Путину, что Запад не уменьшит уровень поcтавок оружия в Украину.