"Готовы ли они умереть?": Зеленский ответил на заявления Трампа и ДеСантиса о помощи Украине

По словам президента, в случае поражения Украины РФ может перейти к соседней стране, которая является членом НАТО, рискуя развязать мировую войну.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сомнениях экс-президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона ДеСантиса в необходимости продолжать военную помощь Киеву. Об этом пишет NBC News 15 июня.

В интервью изданию Владимир Зеленский отметил, что если Украина потерпит поражение в войне, то страна-агрессор может напасть на государство, которое является членом НАТО, рискуя развязать мировую войну из-за положения Альянса о взаимной обороне.

"Если Россия оккупирует Украину, они переместятся в страны Балтии, в Польшу, в любую страну НАТО, и в этом конкретном случае США придется выбирать между демонтажем НАТО или войной", — сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что рассмотрение американскими политиками сокращения военной помощи Украине представляет собой "большой риск для Украины".

"Готовы ли они начать войну, чтобы отправить своих детей? Готовы ли они умереть?" — ответил украинский лидер на вопрос о Дональде Трампе и Роне ДеСантисе.

Президент также усомнился в заявлении Трампа о том, что он может положить конец войне за 24 часа. По его словам, в мире нет людей, которые могли бы просто поговорить с Владимиром Путиным и закончить войну.

Напомним, что Рон ДеСантис, который может участвовать в президентских выборах от Республиканской партии, ранее называл войну в Украине "территориальным спором". Риторика политика изменилась после выдачи ордера на арест Владимира Путина.

Мы также писали о том, что Дональд Трамп во время дебатов с избирателями в Манчестере заявил, что сейчас не время называть президента России Владимира Путина военным преступником, так как после этого будет "сложнее заключить сделку".