"Прогресс есть": в ЕС оценили, что Украина отвечает двум из семи требований для вступления, — СМИ

По информации медиа, выполненные пункты касаются законодательства о СМИ и судебной реформы. Однако, по словам чиновника Евросоюза, среди пяти оставленных без внимания остаются "ключевые", в том числе о борьбе с коррупцией.

В отчете Европейского Союза на этой неделе отметят, что Украина выполнила лишь два из семи условий для старта переговоров по поводу членства, однако иностранцы подчеркнут, что прогресс был достигнут, несмотря на войну с РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники в ЕС сообщили 19 июня в Reuters.

Европейцы выдвинули Киеву семь условий, в том числе по поводу судебной системы и борьбы с коррупцией, только после выполнения которых начнутся переговоры о вступлении страны в союз. Зарубежные чиновники рассказали журналистам, что согласно данным свежего отчета, Украина сейчас отвечает двум критериям. По словам одного из источников, выполненные пункты касаются судебной реформы и законодательства о СМИ.

"Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не о приукрашении реальности, а о признании прогресса, например, были известные антикоррупционные дела", — сказал собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.

Другой чиновник ЕС отметил, что в Украине назначили новых руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), но закон о борьбе с олигархией в Европе сочли недостаточным.

"Что касается реформ, то стакан был бы наполовину полным, мы бы никогда не приняли негативный тон в отношении Украины на данный момент. Судебные реформы имеют определенный прогресс, хотя еще есть ключевые, которые нужно выполнить. Не все удовлетворительны", — подчеркнул он.

В материале говорится, что этот отчет ЕС называют "промежуточным обновлением" перед официальной оценкой, запланированной на октябрь. Журналисты выяснили, что документ будет предоставлен национальным представителям в Брюсселе уже 21 июня.

"27 стран-членов обладают последним словом относительно того, начинать ли с Киевом переговоры о членстве и когда. Чтобы соответствовать требованиям, Украине придется привести свое законодательство в соответствие со многими широкими стандартами ЕС, начиная от климата до работы. На практике путь Украины к членству займет годы, и немногие верят, что страна может присоединиться, находясь в состоянии войны с Россией", — добавили в медиа.

Напомним, 4 марта президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

Позже, 22 мая, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель поддержал расширение ЕС. По его словам, Украина имеет уникальную возможность, поэтому следует ускорить реформы и подготовить общество к членству.