"Мы удержали линию": Обама и Меркель не позволили Путину захватить всю Украину в 2014 году

По словам экс-президента США, сейчас Украина уже не та, что в 2014-м, и "нарастила мышцы". Санкции за аннексию Крыма не позволили войскам РФ продвинуться дальше Донбасса. Тогда сочувствующие РФ были и в самом украинском парламенте, а жители Крыма считали, что именно Россия представляет их интересы.

Первая война на европейской земле за последние годы разбудила Европу и другие демократические страны, заявил бывший президент США Барак Обама. Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Обамы, мировое сообщество осознало, что нужно бороться со старым подходом: кто сильнее — то и прав, большие страны могут делать с маленькими все, что захотят, люди не могут выбирать свое будущее, независимо от других.

"Наблюдая за тем, как украинцы мужественно защищаются, европейцы вспомнили, кем они были прежде. Я был впечатлен тем, как в непростых обстоятельствах Европа сплотилась и начала предоставлять необходимую помощь. Администрация Байдена поспособствовала тому, чтобы союзники поддержали Украину", — сказал Обама.

По его словам, Запад идет на значительный риск, чтобы донести авторитарным лидерам, вроде российского президента Владимира Путина, посыл о том, что не позволят им произвольно определять границы других государств.

Почему аннексия Крыма не стал красной чертой

Когда началось вторжение в Украину в 2014 году и последующая аннексия Крымского полуострова, Соединенными Штатами руководила администрация во главе с Обамой. А при бывшем канцлере Ангеле Меркель Германия — крупнейшая экономика на европейском континенте — стала зависимой от дешевых энергоносителей из РФ.

"Я думаю, что сегодняшняя Украина уже не та, какой была тогда [в 2014-м]", — сказал Обама, добавив, что, по его мнению, была причина, по которой Украина не стала тогда воевать за Крым.

В Крыму проживало много русскоязычных граждан, которые придерживались того мнения, что именно Россия представляет их интересы, сказал Обама.

"В Раде в те времена, в самом украинском парламенте, все еще были сочувствующие России. В украинской внутренней политике было намного больше сложностей", — сказал Обама, добавив, что он вместе с Ангелой Меркель убедил других европейских политиков, которые все же возражали, ввести санкции против Путина, чтобы не позволить ему продвигаться дальше Донбасса и захватывать остальную часть Украины.

"Я считают, что, учитывая то, какой была тогда Украина, и какими были умонастроения в Евросоюзе, мы удержали линию", — уточнил экс-президент.

"Не позволили Путину пойти дальше Донбасса"

Он добавил, что последующие события в Украине отчасти объясняются тем, что со временем украинцы стали еще больше идентифицировать себя как отдельные от России и стремиться противостоять России. Была возможность подготовиться — в военном и гражданском отношении, — чтобы сопротивляться российскому давлению, этим и объясняется, что Украина "нарастила такие мышцы".

Украина уже другая, как, впрочем, и Европа, — Барак Обама

Отчасти в этом и причина, почему Киеву удалось так ответить на полномасштабное вторжение российских войск, которое как сказал бывший американский президент, было "по меньшей мере, по моему мнению, было основано на неверном понимании, не говоря уже о том, что это было незаконное и чрезвычайно жестокое вторжение".

Как нужно было ответить Путину в 2014-м

На вопрос о том, должен ли был Запад ответить на действия Путина основательнее, Обама сказал, что западное сообщество отвечало, используя те инструменты, которые были на то время, и что нужно было принимать в расчет какой была сама Украина на то время.

Напомним, что, по данным журналистов немецкого таблоида Bild, Вашингтон может склонять Украину к переговорам с РФ, если контрнаступление ВСУ не принесет территориальных преимуществ.

Также сообщалось, что представители британских Королевских сил сомневаются, что удастся устоять перед российскими ракетными атаками.