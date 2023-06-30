Кандидаты на арест: Названы фамилии генералов, кого могут задержать вслед за Суровикиным

По словам эксперта Александра Коваленко, в России ожидается арест нескольких высокопоставленных лиц из военного руководства, которых считают лояльными к ФСБ.

После неудачного бунта, который устроил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, Кремль ищет мятежников. Кроме арестованного генерала армии Сергея Суровикина, эксперты называют еще несколько фамилий кандидатов на арест. Об этом Фокусу рассказал военный и политический обозреватель группы Информационное сопротивление, эксперт Александр Коваленко.

В частности, среди генералов, которые могли симпатизировать Пригожину называют начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, который сначала записал собственное видеообращение, назвав в нем любые действия против российского государства "ударом в спину стране и президенту", а затем оказался на другом видео вместе с Пригожиным в Ростове-на-Дону.

Также есть основания предполагать, что под подозрением оказался и другой представитель Генштаба РФ — генерал-полковник Андрей Юдин. По данным российских медиа, он уволен из рядов российских войск, затем задержан и направлен в СИЗО.

Также заметно, что из информационного поля исчез не только Суровикин, но и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении после бунта "вагнеровцев". В частности, Герасимова не было, когда Путин вручал благодарности армии РФ "за предотвращение гражданской войны" 27 июня. Его отсутствие Минобороны РФ официально не комментирует.

"Герасимов скорее всего сейчас в запое, у него тяжелый период в жизни — Пригожин хотел заменить его Суровикиным. У Герасимова есть такое свойство, исчезать на долгое время. Он может исчезать на несколько недель, а потом все удивляются, жив ли он вообще, не получил ли ранения", — сообщил Коваленко.

Он подчеркнул, что власти РФ могут также обратить внимание на губернатора Тульской области Алексея Дюмина, фигуру также лояльную к ФСБ.

"Также может быть арестован экс-заместитель Минобороны РФ генерал Михаил Мизинцев, который перешел в ЧВК "Вагнер". Его тоже относят к пулу ФСБ. Там планировали поставить Суровикина на место Шойгу, а Мизинцева вместо Герасимова. Если арестуют еще и его, то я вообще не удивлюсь", — отметил эксперт.

Ранее российские медиа сообщали, что главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина поместили в СИЗО "Лефортово". В то же время дочь генерала эту информацию опровергает. "Ничего не произошло", — комментирует она сообщение об аресте отца.

Больше читайте в материале Фокуса "Арест генерала Суровикина. Как отразятся на войне в Украине репрессии против российских генералов".