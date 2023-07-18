ВАКС установил залог для помощницы нардепа Марченко, которая перебрасывала взятку через забор

Согласно информации от журналиста Олега Новикова, помощница нардепа получила возможность выйти под залог, который втрое меньше той суммы, которую она и ее руководитель получили от клиента-уклониста от мобилизации.

Для Анастасии Колесник, помощницы нардепа Людмилы Марченко, ВАКС установил меру пресечения — залог с наложением определенных обязанностей. Размер залога — 53 680 грн. О событии рассказал журналист Олег Новиков в Telegram-канале.

Согласно информации Новикова, помощница, уплатив залог, выйдет на свободу, но на нее накладывается ряд обязанностей. В частности, она должна являться в следственные органы по первому требованию, не выезжать за пределы Тернопольской области, предупреждать заранее об изменении работы и места жительства, не встречаться с рядом людей и отдать свой загранпаспорт.

Срок действия ограничений, наложенных судом — до 8 сентября 2023 года.

Анастасия Колесник, помощница нардепа Людмилы Марченко

Нардеп и ее помощница Колесник подозреваются в совершении преступления по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса — то есть, за злоупотребление влиянием. Это преступление является нетяжелым, указывает Новиков, именно поэтому избрана указанная мера пресечения.

Согласно материалам расследования НАБУ, женщины могут быть причастны к махинациям по организации незаконного выезда за границу мужчин, подлежащих мобилизации в ряды ВСУ. Схема заключалась в том, что организовывался запрос от некоторой общественной организации в Тернопольский облсовет: просьба внести в электронную систему "Шлях" информацию об определенном водителе, который будет везти гуманитарные грузы. Между тем водителем выступал клиент, который хотел уклониться от мобилизации.

Стоимость услуг сообщниц — 5 тыс. долл. По курсу НБУ это около 183 500 грн. Итак, помощницу нардепа отпустили под залог, который едва больше трети той суммы, которую, как подозревают детективы, "заработали" фигурантки.

Отметим, НАБУ опубликовало аудио- и видеозапись с подробностями дела. На записи слышно, как помощница сговаривается с желающими сбежать за границу и объясняет, как это устроит ее руководительница. Между тем во время задержания Марченко надеялась избавиться от части взятки — выбросила купюры за забор.

Запись НАБУ — дело о злоупотреблении влиянием, в котором подозревают нардепа Людмилу Марченко

Первая информация о возможной афере нардепа от "Слуги народа" поступила 5 июля от экс-нардепа Игоря Мосийчука. Он же отметил, что женщина беременна — ждет второго ребенка.

При этом Давид Арахамия, глава фракции "Слуг народа" в парламенте, заверил, что Людмилу Марченко исключили из фракции и вскоре исключат из рядов партии.

Напоминаем, накануне — 17 июля — ВАКС решил не отстранять от работы главу Тернопольского облсовета Михаила Головко. Чиновник вернется к исполнению должностных обязанностей вопреки просьбе САП и НАБУ, которые ходатайствовали об отстранении мужчины, подозреваемого в причастности к получению взятки в размере 1,8 млн грн.

Несколько недель назад Головко, а также двух других чиновников из Тернопольщины, задержали "на горячем" во время получения части взятки — 600 тыс. грн. Взятку требовали с местного предпринимателя — владельца объекта инфраструктуры, который ремонтировали за бюджетные средства. За ремонт он и должен был быть "благодарен" чиновникам, как показала запись, опубликованная НАБУ.