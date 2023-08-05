"Дипломатический натиск": в NYT рассказали, чего ждать от саммита в Саудовской Аравии

По мнению американских журналистов, Украина стоит перед двойной задачей — не только заручиться поддержкой от западных союзников в ходе контрнаступления, но и привлечь другие страны, которые пока держались в стороне.

В эти выходные Украина намерена использовать встречу в Саудовской Аравии для привлечения поддержки от множества стран, которые до сих пор оставались на обочине в конфликте. Это начало более широкого "дипломатического натиска", направленного на изоляцию и ослабление России в ближайшие месяцы. Об этом 5 августа пишет американская газета The New Yourk Times.

В Джидде, портовом городе на берегу Красного моря, Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов из около 40 стран для переговоров. Среди них Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика и некоторые страны Персидского залива, которые на протяжении войны, начавшейся в феврале 2022 года, старались поддерживать отношения как с Украиной, так и с Россией.

Многие из этих стран отвергают идею выбора одной из сторон конфликта, видя в войне соревнование между государствами, в котором они не хотят участвовать. Даже перед встречей не было ясно, сколько из них примут участие.

Это событие становится отправной точкой для большого "дипломатического натиска" Украины в ближайшие месяцы, направленной на противостояние России. Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное стратегическое совещание с послами в среду, где призвал использовать все доступные средства, чтобы убедить как твердых союзников, так и страны, предпочитающие оставаться нейтральными, что единственный путь к прочному миру – это поражение России.

Украинские и западные официальные лица призывают сдержать ожидания от переговоров в эти выходные, подчеркивая, что они, вероятно, не приведут к окончанию конфликта, и что многие из приглашенных стран не изменят свою позицию.

США, ожидается, будут участвовать в переговорах, и надеются на поддержку нейтральных стран, таких как Индонезия, Индия, Мексика и Южная Африка. Эти страны стремятся к окончанию конфликта из-за экономических трудностей, вызванных войной, но это может оказаться недостаточно для их активного вмешательства против России.

"В то время как на фронтах самой кровопролитной за последние десятилетия войны в Европе идут яростные бои, г-н Зеленский заявил в среду своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, вероятно, будет нарастать, чтобы найти путь к миру путем переговоров", — говорится в материале NYT.

Сообщается также, что Китай, избегавший участия в аналогичной встрече в июне в Копенгагене, согласился принять участие в саммите. Это может свидетельствовать о более тесных связях Китая с Саудовской Аравией. Китай стремится сохранить нейтралитет, но при этом поддерживает Россию, помогая ей смягчить последствия санкций и изоляции.

Эксперты полагают, что участие Китая не изменит его позиции в войне. Тем не менее, это может помочь создать образ ответственного и нейтрального игрока.

"Перед Украиной стоит двойная дипломатическая задача. Ей необходимо заручиться поддержкой западных союзников в ходе изнурительного, кровавого и дорогостоящего контрнаступления, которое за последние два месяца принесло некоторые успехи, но пока не привело к серьезному перелому. Однако необходимо также расширить эту поддержку за счет привлечения других стран, которые пока не проявляют решимости", — пишет издание.

Напомним, в субботу, 5 августа, в городе Джидда Саудовской Аравии стартовал саммит с участием представителей 40 стран так называемого Глобального Юга. Украинская делегация рассчитывает, что в ходе переговоров будут согласованы ключевые принципы прекращения войны.

Напомним также, The Wall Street Journal писал, что подобные встречи позволят к концу 2023 года провести мирный саммит, на котором мировые лидеры договорятся о принципах окончания российско-украинской войны.

Ранее, 3 августа, СМИ писали о других возможных саммитах, которые пройдут в ближайшее время и будут посвящены ситуации в Украине.