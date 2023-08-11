"Мира не хотят": Медведев назвал "мифом" контрнаступление и заговорил о капитуляции Украины

По мнению бывшего президента России, Вашингтон предоставляет военную помощь Украине, чтобы продолжать противостояние с РФ и поддерживать "миф великой экономики доллара".

В России прокомментировали запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании для Украины. Речь шла о миллиардах долларов, часть из которых пойдет на военную помощь Киеву. По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, таким образом Вашингтон показывает свое желание продолжать войну. Об этом бывший президент России написал у себя в Telegram-канале.

"Просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404. Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС. Ведь миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара", — написал Медведев.

По мнению председателя Совета безопасности РФ, капитуляция Украины "открыла бы путь к миру". Но мира якобы не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве.

"Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения", — завершил свою речь Медведев.

Напомним 9 августа стало известно, что президент США Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу с просьбой удовлетворить запрос о предоставлении дополнительного финансирования, которое пойдет на помощь Украине, а также Тайваню.

Напомним, ранее Медведев отреагировал на 15-ю годовщину вторжения войск РФ в Грузию. По мнению бывшего президента России, война произошла по причине того, что Запад якобы дестабилизировал ситуацию у российской границы с Грузией. Медведев считает, что аналогичный сценарий повторяется в Украине.

Также 5 августа Дмитрий Медведев анонсировал удары по западным областям Украины. По его мнению, российский ракетных атак по Одессе, Измаилу и другим городам на юге якобы мало. Известно, что только за июль армия РФ запустила по Украине 150 ракет.

А 3 августа Медведев заявлял, что службу в ВС РФ хотят сделать "максимально престижной". Для этого отбор кандидатов адаптируется к войне против Украины. По словам бывшего президента РФ, с начала 2023-го года контракт с ВС РФ подписали более 231 тысячи россиян.