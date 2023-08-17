"Смеялись даже в полиции": нардеп Дубинский показал электронный браслет на ноге (видео)

Нардеп пообещал "бережно носить" браслет и заявил, что по делу он должен был заплатить обычный штраф.

Народном депутату Украины Александру Дубинскому надели на ногу электронный браслет. Об этом 17 августа парламентарий сообщил на своем YouTube-канале.

"Вот он, браслет на моей ноге. Причем, когда его надевали, смеялись даже в управлении полиции… Обещаю, что буду носить его бережно", — заявил нардеп.

Почему Дубинскому надели электронный браслет

Напомним, 10 августа Печерский райсуд Киева определил меру пресечения для Александра Дубинского в виде личного обязательства на два месяца. Согласно определению суда Дубинский должен носить электронный браслет.

В чем подозревают Дубинского

26 июля в соцсетях появилась информация о том, что Александра Дубинского, который выехал из Украины сопровождать больного отца, заметили в объятиях девушки в Барселоне.

3 августа в СБУ сообщили о проведении обысков у одного из народных депутатов. В СМИ писали, что речь идет о Дубинском. Позже, 4 августа, в медиа со ссылкой на источники сообщали, что Дубинского допрашивают в Государственном бюро расследований.

Позже, 9 августа, СМИ сообщили, что Дубинского подозревают во внесении недостоверных данных в официальные документы в своем должностном статусе с целью последующего выезда за границу. Следствие выяснило, что нардеп выехал из Украины 27 июня.