Крылья победы. Станут ли F-16 тем оружием, которое переломит ход войны в Украине

Первые многофункциональные истребители F-16 должны быть в Украине еще до нового года. Партнеры наконец решились на передачу самолетов и начинают обучение украинских летчиков. Фокус разбирался, каким образом F-16 могут изменить ход войны и какие трудности могут возникнуть с их передачей.

Украина наконец получит американские истребители F-16. Ожидается, что первая партия поступит еще до конца 2023 года. Соответствующие договоренности были достигнуты во время турне президента Владимира Зеленского в Данию и Нидерланды.

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, первые шесть истребителей F-16 прибудут в Украину до конца этого года, в 2024 — еще восемь F-16 и еще пять через год. Ее нидерландский коллега Марк Рютте не уточнил сколько американских истребителей может получить Киев, но отметил, что страна имеет 42 единицы таких самолетов. Также известно, что для обучения украинских пилотов истребители передадут в Румынию.

При этом Euractiv пишет, что вопрос F-16 от Нидерландов не является определенным до конца. По данным издания, парламентарии призвали обсудить этот вопрос, поскольку ранее он не был согласован. Сложности этой ситуации добавляет то, что осенью этого года в стране должны состояться внеочередные парламентские выборы.

Добавил загадочности этой ситуации министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, первые истребители F-16 страна сможет получить не раньше, чем через 6-7 месяцев. Срок передачи будет зависеть от сроков обучения украинских специалистов и подготовки инфраструктуры.

Сколько истребителей F-16 нужно Украине

Сейчас известно о формировании первой группы украинских летчиков, которые свободно владеют английским и полностью готовы начать обучение на истребителях. В нее попали восемь человек, еще 20 — отобраны для прохождения языковых курсов. Сообщается, что запланировано подготовить 32 украинских летчиков, которые в будущем сформируют две эскадрильи.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, уже три эскадрильи F-16 могут изменить ход войны в Украине, то есть 48 единиц, а восьми эскадрилий будет достаточно для получения преимущества в небе.

Военный аналитик Петр Черник отмечает, что номенклатура вооружения, которое может использовать F-16, позволит иметь мощное влияние на линию боевых действий в Украине. Если этим всем мы сможем засыпать линию фронта, то продвижение и освобождение территорий будет стремительным.

Многофункциональный истребитель F-16 имеет девять точек подвеса и более 105 единиц номенклатуры вооружения Фото: keymilitary.com

"Это, на минутку, около 105 единиц номенклатуры вооружений, которые можно использовать. Например, ракеты "воздух-воздух" — AIM-7, AIM-9, AIM-120, AIM-132, AIM-120 AMRAAM, ракеты "воздух-поверхность" — AGM-65, AGM-45, AGM-84, AGM-88, AGM-154, AGM-158 JASSM, корректируемые и кассетные бомбы", — говорит он Фокусу.

Эксперты отмечают, что использование F-16 позволит в полной мере применять всю номенклатуру ракетных и бомбовых вооружений, которые Украина получает от западных партнеров. В первую очередь речь идет о JDAM/JDAM-ER и HARM. Еще одним важным фактом станет существенное усиление противовоздушной обороны, в частности переднего края линии боевых действий. Речь идет о борьбе с российскими ударными вертолетами, которые атакуют колонны Сил обороны и одновременно остаются в зоне недосягаемости зенитно-ракетных комплексов.

Надо в первую очередь понимать, что F-16 — это платформа, возможности которой зависят от комплектации и номенклатуры вооружений.

"F-16 позволят нам снизить потенциал использования россиянами ударных вертолетов и попробовать побороться с истребителями Су-34. Но есть один важный нюанс — все зависит не только от истребителей, а и от вооружений, которые они будут использовать. Нам нужны сотни ракет и тысячи тяжелых авиабомб, включая кассетные", — говорит Черник.

Что нужно подготовить для F-16

Фокус уже рассказывал, что американский F-16 Fighting Falcon является наиболее популярным истребителем в мире. Его имеют на вооружении несколько десятков стран мира. Самолет является не новым, но имеет потенциал модернизации для выполнения задач, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Истребитель имеет современное радиолокационное оборудование, что дает возможность атаковать цели на расстоянии до 1000 км. Кроме того, авиационные подвесы и интерфейсы позволяют размещать современные ракеты класса "земля-воздух", "воздух-воздух".

Военный эксперт Олег Стариков отмечает, что кроме подготовки летчиков, есть еще целый ряд задач, о которых почему-то стараются не говорить — это подготовка обслуживающего персонала и аэродромной инфраструктуры. Нужно обучать не только летчиков, но и инженерно-технический персонал, который будет обслуживать эти самолеты. Для понимания, срок подготовки пилотов — четыре года, инженеров — пять, а техников — три. Даже если в чем-то можно упустить, то необходимо перевести на украинский язык множество инструкций и документации.

Взлетно-посадочная полоса для F-16 должна быть идеально чистой и подготовленной с помощью специальной техники Фото: US Air Force

Сюда нужно добавить аэродромное обеспечение, для F-16 нужно идеальное состояние взлетно-посадочных полос и их чистоту. Для последнего используют специальную технику. Остается открытым вопрос топливозаправщиков, ведь наши не подходят не только по своим интерфейсам. Стоит вспомнить о связистах и оружейниках, которые будут готовить ракеты и авиабомбы. Весь этот комплекс нужно внедрять в систему боевого управления, а уже потом в такую же систему ВСУ.

Кроме летчиков необходимо подготовить инженерно-технический персонал, связистов и оружейников, которые будут готовить ракеты и авиабомбы Фото: dod.defense.gov

"Если вспоминать о вооружении, нужно решать с местом, где оно будет храниться. Там свой режим температуры и влажности, не говоря уже о безопасности от ударов российских ракет", — рассказывает он Фокусу.

По оценке военного эксперта Михаила Жирохова, подготовка достаточного количества летчиков может закончиться не раньше 2025-2026 года, именно тогда F-16 можно будет назвать оружием победы.

"У нас просто нет достаточного количества пилотов. Базовая подготовка существенно отличается от советских самолетов. Разве что, кто-то из ветеранов американских ВВС вдруг не вспомнит о своих давних украинских корнях", — отмечает Фокусу Жирохов.

Как решить вопрос прикрытия и безопасности F-16

Олег Стариков напоминает еще одну задачу, над решением которой нужно думать в Генштабе ВСУ. По его словам, F-16 является легким бомбардировщиком-истребителем, по своим ТТХ он почти идентичен советским МиГ-29, но имеет больше подвесов и интерфейсов для вооружения. Этот самолет имеет относительно посредственное радиолокационное оборудование, но прекрасно работает в сочетании с авиационным комплексом радиолокационного обнаружения и наведения (AWACS). Этот комплекс предоставляет координаты для поражения целей без попадания на ее радары. В случае, когда F-16 действует самостоятельно, ему требуется прикрытие, для этого используют истребители F-15. Об их передаче не слышно ничего.

F-16 работают по целеуказаниям, которые им предоставляют самолеты радиолокационного обнаружения и наведения (AWACS) Фото: edwards.af.mil

"Дадут ли нам комплекс AWACS? По моему мнению, нет, но будут помогать. Другой вопрос, что эти самолеты не будут находиться на территории Украины, поэтому радиус их действия будет ограниченным", — говорит эксперт.

Он также отмечает, что все заявленное количество F-16 от Дании и Нидерландов нам не передадут, пока их пилоты не пройдут подготовку на истребители F-35, на которые сейчас перевооружаются страны.

Опрошенные Фокусом эксперты предполагают, что в полном объеме F-16 Украина получит уже после окончания войны. Именно они могут стать основой новых украинских Воздушных сил.