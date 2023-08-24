Начало тоталитаризма. Зачем Путин разрешил ликвидацию Пригожина и кому достанется "Вагнер"

Согласившись на ликвидацию Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, Кремль решил целый ряд проблем в политической жизни России. Отныне Путин не будет иметь никаких, даже потенциальных конкурентов, а вероятная оппозиция будет видеть необратимость наказания. Фокус разбирался, кому достанется бизнес-империя Пригожина и почему его решили убрать именно сейчас.

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту находились десять человек — семь пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента погибли все. От российских официальных лиц известно, что все пассажиры рейса были представителями ЧВК "Вагнер", в частности Пригожин и Дмитрий Уткин (тот самый Вагнер). Примечательно, что с момента неудачной попытки мятежа Пригожина и "похода на Москву" прошло ровно два месяца.

Напомним, безопасность вагнеровцам гарантировал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, в случае если все они выйдут на территории республики. Так и произошло, часть наемников перешла в полевые лагеря в Беларуси, а часть — подписала контракт с российским Минобороны.

В последний раз Пригожин появлялся на публике 21 августа, когда было опубликовано его видеообращение якобы с африканского континента. Самолет в котором он погиб вместе с окружением совершал рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Каким образом Пригожин оказался в Москве и что стало причиной этого визита пока не сообщается.

Место падения бизнес-джета Пригожина Embraer Legacy 600 в Тверской области Фото: Соцсети

По состоянию на 24 августа, никакой реакции на гибель Пригожина и его окружения от президента Владимира Путина, его представителя или других официальных лиц не отмечается. В официальном российском медийном поле делают вид, что ничего не произошло.

Фокус уже неоднократно рассказывал, что Пригожин имел политические амбиции и довольно высокий уровень поддержки среди населения. Его неудачная попытка совершить военный мятеж нанесла существенный удар по авторитету центральной власти и лично Путину. Окружению российского президента даже пришлось устраивать кампанию по "выведению Путина в народ". В свою очередь, армию накрыла волна репрессий против генералов и старших офицеров.

Кто и зачем ликвидировал Пригожина и Уткина

Сейчас сложно предполагать, кому была выгодна ликвидация Пригожина вместе с Уткиным, они имели сложные отношения и с Сергеем Шойгу и окружением Рамзана Кадырова. Ясно одно — без согласия Путина, этой операции не произошло бы. Более того, одной из версий катастрофы самолета является его сбивание средствами ПВО — на фото и видео четко прослеживается дымный след от ракеты.

Дмитрий Уткин, тот самый позывной "Вагнер", собравший одноименную частную компанию на деньги Пригожина Фото: Досье

"Качество исполнения зависит от масштаба личности, которая выполняет этот заказ. Здесь четко прослеживается выполнение Минобороны, Шойгу имел личные счеты с Пригожиным. Далее был отдан приказ, руками Герасимова все сделать. За ним следить и до малейших деталей просчитывали операцию. Если бы это было ФСБ, думаю, что способ выбрали какой-то другой, например, отравили", — предполагает Фокусу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Дымовой след от вероятной ракеты ПВО, которой мог быть сбит самолет Пригожина Фото: Скриншот из видео

По мнению политического эксперта Виктора Бобыренко, вся операция по ликвидации Пригожина, Уткина и их близкого окружения была организована в лучших традициях российского репрессивного аппарата.

"Это было показательное наказание, как говорят в России — чтобы другим и подавно не было. Что мы видим сейчас, кремлевский режим показал, что будут бить всю оппозицию, независимо от ее политической ориентации. Тут и либеральный Навальный и радикально настроенные представители партии войны Гиркин и Пригожин. Все будет показано так, что Путин и его окружение не имеют отношения к ликвидации Пригожина, но все все хорошо понимают", — говорит он Фокусу.

Ступак обращает внимание, что избавившись вместе с Пригожиным от Уткина, Кремль оставил ЧВК "Вагнер" без ярких личностей, авторитетных лидеров, которые бы возглавили наемников и продолжали создавать угрозу для режима.

"Эта ликвидация стала той точкой перехода России от авторитаризма к полному тоталитаризму. Теперь остается только один выбор — либо стать в строй верных путинцев, либо быть уничтоженным. Уже мало просто любить Путина, нужно это делать после каждого избиения", — объясняет Бобыренко.

Кому достанется ЧВК "Вагнер"

С начала 2000-х Пригожин начал строить свою империю, впоследствии оформившуюся в холдинг "Конкорд". Основным бизнесом было предоставление услуг питания, от тогда Пригожин получил прозвище "повар Путина". Бизнесмену удавалось через подставные фирмы получать многомиллионные контракты от государства. Например, на питании для армии и учреждений образования, компании аффилированные с Пригожиным, за прошлый год получили более 90 млрд рублей прибыли. Бизнесмен имел свои активы и в медийном бизнесе — медиахолдинг "Патриот" включал в себя так называемые "фабрику медиа", "фабрику троллей" и целый ряд "военкоров". Хотя самым узнаваемым является частная военная компания "Вагнер", которую он основал вместе с Уткиным, где последний выполнял роль отбора, подготовки и организации кампаний.

ЧВК "Вагнер" осталась без руководства и лидера, который бы мог организовать ее деятельность вокруг себя Фото: riafan.ru

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что не стоит ждать какой-то войны за бизнес наследство Пригожина. Все ценные активы будут разделены между окружением Путина.

"Учитывая то, как строились влияния Пригожина, то вся его так называемая империя, не является личным продуктом, он все же человек системы. Его медиаактивы всегда транслировали кремлевскую пропаганду, а фабрика троллей была нацелена на западных потребителей. Я думаю, что все это будет тихо и спокойно разделено между кремлевскими бенефициарами. Возможно отойдет к братьям Ковальчукам, напомню, после неудачного мятежа об этом уже говорилось", — говорит Фокусу политолог Ярослав Макитра.

Юрий Ковальчук является представителем ближайшего внекремлевского окружения Путина. Более известен по дачному кооперативу "Озеро". В 2014 году министерство финансов США назвало его "личным банкиром" Путина и добавило его в список санкций в 2014 году. По информации The Wall Street Journal, именно Ковальчук стал одним из самых влиятельных голосов, которые поддержали решение полномасштабного вторжения в Украину. Он также является одним из крупнейших медиамагнатов страны с империей телеканалов, газет и социальных сетей, которые часто рекламируют кремлевскую линию. Михаил Ковальчук является президентом Курчатовского института, на финансирование которого выделяется десятки миллиардов рублей.

"Что касается бойцов ЧВК Вагнер, их могут заставить присягнуть на верность Путину и распылить по разным ЧВК. Или навсегда отправить в Африку. С командирами ситуация другая, скорее всего, все они будут ликвидированы уже в ближайшее время", — прогнозирует Ступак.