Трибунал для Путина. Почему приговор президенту РФ сделает невозможными переговоры о мире с ним

Мир пока не готов судить за совершение акта агрессии в Украине президента РФ Владимира Путина. Он стремится оставить окно возможностей для переговоров с ним как легитимным главой страны. Почему так происходит, несмотря на все усилия Украины, — в материале Фокуса.

Фактически с начала полномасштабного вторжения Украина продвигает идею создания специального суда или трибунала по преступлению агрессии. По замыслу, на скамье подсудимых должны оказаться не только командиры, которые планировали конкретные операции, но и российская властная верхушка, в частности, президент РФ Владимир Путин, являющийся верховным главнокомандующим вооруженных сил РФ и отдававший приказы. И суд должен начаться не дожидаясь завершения войны и снятия запрета судебного преследования — то есть потери иммунитета высшего руководства РФ.

Иными словами, Украина настаивает, что мир должен мобилизоваться и объединиться для наказания международных преступников всех уровней уже сейчас.

Именно об этом все это время говорил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов и посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, которые и являются главными спикерами от Украины по созданию соответствующего трибунала.

Стоит напомнить, что преступление агрессии — одно из четырех международных преступлений, среди которых есть еще военные, преступления против человечности, геноцид. Украина остановилась на нем из-за того, что он самый легкий для доказательства. Для этого не нужно собирать множество доказательств. Можно принять во внимание только те доказательства, которые на поверхности — приказ президента России Владимира Путина о начале "специальной военной операции" в Украине, то есть начала ведения агрессивной войны, а также ряд публичных заявлений высшего политического руководства России и сами факты воздушных обстрелов или оккупации. Поэтому обвинение может быть подготовлено за несколько месяцев и нужно подготовить ордера на арест, ведь преступление агрессии по сути является преступлением против мира, как его назвали на Нюрнбергском процессе. А дальше — начать достаточно быстрый процесс. А приговор может прозвучать уже вскоре. И он будет иметь политические последствия — с Путиным как президентом РФ переговоры о мире в Украине никто вести не сможет.

Почему в существующих судебных инстанциях тупик

Однако все это время эта украинская идея не находила поддержки у международных партнеров.

Во-первых, всем известно, что преступление агрессии — в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), инстанции, которая была создана на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Также МУС имеет мандат на рассмотрение других тяжелейших международных преступлений. Участниками "римского клуба" являются 123 государства мира.

Но в случае Украины МУС не может взяться за дело, ведь Украина, хотя и подписала Римский статут, но до сих пор не ратифицировала его. Россия же не так давно отозвала свою подпись. А согласно так называемым Кампальским поправкам к Римскому статуту, для рассмотрения в МУС нужно, чтобы государство, совершившее нападение, ратифицировало Римский статут и эти поправки.

Эти поправки являются свидетельством того, как государства-участники Римского статута осторожно подходят к предоставлению МУС полномочий открыть дело по преступлению агрессии, ведь только 45 из 123 стран-участниц Римского статута согласились и ратифицировали эти изменения.

Конечно, можно было бы внести изменения в устав, чтобы упростить процедуру рассмотрения МУС дел об агрессии. Но этот процесс был бы длительным, а Украина ждать не может.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов отметил, что основной, наиболее легитимной остается модель создания международного трибунала на основе принятия резолюции Генассамблеи ООН и соглашения между Украиной и ООН Фото: Офис президента

Не ратифицировать поправки, но начать процесс, можно было бы в случае принятия специального представления в МУС Совета Безопасности ООН. Однако этот вариант также не является возможным. Россия является постоянным членом Совбеза и заблокирует эту инициативу.

Во-вторых, преступление агрессии теоретически мог бы рассматривать другой специально созданный суд. Но для его создания также необходима поддержка Совета Безопасности ООН, что сейчас, без реформы ООН, организации, которая очевидно не может справиться со своей основной задачей — поддержанием мира и безопасности в мире, также невозможно.

Украина отмечала, что можно провести решение и через Генеральную ассамблею ООН, чтобы большинство стран-участниц поддержали создание трибунала по агрессии. Но это была бы скорее декларация, поскольку решение Генассамблеи не обязательно для выполнения — она является совещательным органом, поэтому и дальнейшие решения такого суда могут быть сомнительно легитимными, страны могут отказаться выполнять их, что будет подрывать систему ООН. К тому же есть еще одна очевидная причина отказа от такого варианта — это не создание прецедента по созданию политически сильной институции в обход Совбеза ООН.

В такой ситуации мир пытался найти решение. Одно из них — создать гибридный трибунал, с привлечением украинской судебной системы. Украина решительно выступала против.

Политический иммунитет Путина как аргумент

При этом надо признать, что проблемы относительно механизмов создания специального суда — второстепенные. Ведущими являются политические аргументы. И самое важное то, что высшее политическое руководство всех стран имеет специальный иммунитет, который нарушать никто на уровне ООН не настроен в случае осуждения за агрессию.

"Агрессия — это преступление, за которое судят лиц, осуществляющих контроль за политическими или военными действиями государства или руководящих ими во время планирования, подготовки, инициирования или совершения акта агрессии. Речь идет в первую очередь о высшем руководстве страны, совершившей акт агрессии, — говорит Фокусу адвокат, управляющий партнер в АО "Амбрела" Андрей Яковлев. — Но они имеют так называемый персональный иммунитет от судебного преследования. Персональный иммунитет прекращается после завершения срока пребывания в должности".

И это такая концепция права. Никто ее не хочет нарушать. Потому что сегодня на скамье подсудимых может оказаться действующий президент РФ за агрессию в Украине, а завтра обвиняемым может быть президент западного государства.

"Мы же можем допустить, что качество стран, которые не поддерживают Украину, при поддержке РФ могут когда-то создать свой международный трибунал. Поэтому больше всего, что хотят государства — это сохранить существующую правовую стабильность и определенность", — добавляет адвокат.

То есть в ситуации, когда Совбез ООН не может создать трибунал, Украина не ратифицировала Римский статут, а Россия отозвала свою подпись, создать специальный суд по агрессии в существующей системе невозможно. Если не прибегать к резким изменениям. А к ним, подчеркиваем, мир не готов.

Однако готов на компромиссы.

Возможные варианты трибунала для Путина

Во-первых, Украина может пользоваться перспективами МУС. Эта инстанция имеет все возможности осудить президента Владимира Путина. И объявление ордера МУС на арест Путина, которого обвиняют в причастности к незаконной депортации украинских детей в Россию, является подтверждением того, что существует политическая воля по наказанию его как военного преступника. И что важно — в МУС не действуют иммунитеты. То есть если после выдачи ордера на арест Путина, он появится в одной из 123 стран-участниц Римского статута, его должны там арестовать. И в Москве об этом знают. Именно поэтому Владимир Путин не смог поехать на саммит БРИКС в Южную Африку.

Правда, важно заметить, что для МУС не приемлемы процессы in absentia, то есть заочные — обвиняемый должен оказаться на скамье подсудимых.

Во-вторых, создать специальную отдельную инстанцию для осуждения других российских руководителей — тех, кого Украина не способна сама наказать в рамках национальной системы правосудия, а также тех, на кого не хватит ресурсов МУС. И в этом сейчас и есть предложение международных партнеров.

В случае Украины МУС не может взяться за дело, ведь Украина, хотя и подписала Римский статут, но до сих пор не ратифицировала его Фото: ICC/Facebook

"Нам фактически говорят, что можно создавать инстанцию и осуждать других. А это значит не только согласиться осуждать других, но и отказаться от наших амбиций осудить Путина", — отмечает адвокат Яковлев.

И такая инстанция может быть создана в Нидерландах в Гааге. Действовать она будет по нидерландскому законодательству. Предварительно нидерландское правительство уже дало на это согласие. Эта страна сама является жертвой действий России, а также уже имела опыт рассмотрения дела о причастности России к сбиванию лайнера рейса MH17 в 2014 году. К тому же в нидерландском праве есть определение преступления агрессии, перенесенное из Кампальского документа — страна одна из немногих ратифицировала договор.

На такой сценарий на этой неделе намекали во время международной конференции "Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Справедливость должна состояться" в Киеве. Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов отметил, что основной, наиболее легитимной и действительно авторитетной для Украины остается модель создания международного трибунала на основе принятия резолюции Генассамблеи ООН и соглашения между Украиной и ООН.

Когда Совбез ООН не может создать трибунал, Украина не ратифицировала Римский статут, а Россия отозвала свою подпись, создать специальный суд по агрессии в существующей системе невозможно Фото: Flickr

"Доктрина международного права находится в заложниках у глобальной политики, у геополитики. И отдельные наши партнеры опасаются, что этот прецедент будет использован против них, потому что они также проводят военные кампании за рубежом. И об этом надо честно говорить", — заявил Смирнов. Иными словами, он констатировал: украинская идея не была поддержана, потому что есть опасения, что "по российской схеме" могут быть покорены и другие.

При этом Смирнов говорит: "Украина не согласится на любой гибридный формат трибунала, где рассматривается его создание как части украинской судебной системы".

"Причин более чем достаточно: кроме необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, что невозможно во время военного положения, риск сужения юридической оценки преступления агрессии до уровня вооруженного конфликта двух стран очевиден. Преступление агрессии, которое совершает российское высшее политическое и военное руководство против Украины, — это преступление против всего цивилизованного мира. Нам не нужно решение трибунала именем Украины — оно нужно именем цивилизованного мира", — отметил он.

Поиски на грани компромисса

Сейчас говорят, что к созданию специального суда в Гааге должен присоединиться Совет Европы. На конференции в Украине выступал директор по юридическим консультациям и международному публичному праву Совета Европы Йорг Полякевич. Он отметил, что Совет Европы может помогать в запуске трибунала — например, в отборе судей.

Пока неизвестно, как технически будет создан этот суд. Возможно, решение будет утверждено решением Совета Европы, а, возможно, межправительственным договором Украины и Нидерландов, о чем также отметил Полякевич.

Самое главное условие, чтобы потом создание суда одобрила Генеральная ассамблея ООН своим отдельным решением. И если его одобрят более ста государств-членов ООН, то этот орган станет просто международным.

И такой вариант является приемлемым для США — именно эта страна не является участником Римского статута из-за участия в конфликтах, а также главным противником быстрого осуждения Путина, надеясь на будущие переговоры. Там после колебаний решили, что гибридный трибунал возможен. В недавнем интервью изданию "Бабель" представитель Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет ван Скаак сказала: "Если Украина создаст интернационализированный трибунал, мы можем обратиться к Генассамблее с просьбой принять резолюцию, которая будет поощрять государства к поиску путей сотрудничества с этим институтом, призывать к ответственности за агрессивную войну и все военные преступления. Я думаю, что получить резолюцию Генассамблеи, которая бы благословила эту инициативу и поощряла к сотрудничеству, гораздо легче, чем получить резолюцию, которая бы фактически создала саму институцию".

Такой специальный суд может стать не просто международным, а достаточно легитимным. Ведь легитимность суда в нынешних обстоятельствах — важная проблема. Ведь понятно, что сам процесс, его решение должно быть признано и выполнено большинством стран-членов ООН.

Что дает создание такого спецсуда, так это то, что общая позиция о существовании иммунитета глав государств остается неизменной. И она не зависит от фамилии и поступков конкретного лица. То есть, политически это будет означать, что Путин будет оставаться легитимным руководителем, как и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также глава МИД Сергей Лавров. То есть мир, а прежде всего США, предпочитают оставлять их легитимными для начала дальнейших переговоров, в том числе и о мире в Украине.

"Если бы Путина назвать преступником, а слишком быстро осудить заочно, то переговоры вести с ним будет невозможно", — отмечает Андрей Яковлев. Он не исключает вариант, что в этой истории речь идет не столько о правосудии, а сколько о методе давления.

Поэтому вернемся к МУС. Яковлев отмечает, что сложно понять, почему украинская власть решила остановиться на преступлении агрессии, в то время, когда существуют более понятные и очевидные пути доказательства вины высшего руководства РФ в Международном уголовном суде. И этот процесс уже запущен — ордер на арест Путина выдан.

Конечно, было бы гораздо лучше, если бы Украина ратифицировала Римский статут, то есть могла влиять на политику Суда, а не быть сторонним наблюдателем. Однако пока такой политической воли в Украине нет, несмотря на все призывы и заявления. Аргумент "против" ратификации прост, хотя и не объявляется последние полтора года публично, — это страх попыток осуждения украинских командиров в Гааге за военные преступления. Мы же все понимаем, что Россия, захватывая в плен военных, действуя на оккупированных территориях, пытается собрать доказательства таковых. Конечно, к содержанию и качеству собранных материалов возникают вопросы, но и мир не будет воспринимать их в дальнейшем, потому что Россия не зарекомендовала себя как надежный источник.