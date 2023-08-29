Азартный игрок. Почему пари министра Резникова и путь в ЕС и НАТО несовместимы

Министр обороны Алексей Резников второй раз с начала года попадает в коррупционный скандал с закупками для ВСУ. Такие скандалы негативно отражаются на отношениях с партнерами Украины и оставят много вопросов к ее руководству. Фокус разбирался, почему такие кейсы указывают на провал коммуникации и вредят пути в ЕС и НАТО.

В начале августа 2023 года появилась информация, что в прошлом году Минобороны закупило для войска летние куртки по цене зимних, а к моменту доставки в Украину они подорожали втрое. Информацию об этом сообщили журналисты-расследователи. Журналисты предполагают, что покупка происходила в Турции, а бенефициаром компании, поставлявшей эти куртки, оказался родственник одного из народных депутатов. Для разъяснения ситуации в парламентский комитет был приглашен министр обороны.

На заседание антикоррупционного парламентского комитета министр Алексей Резников не явился, отправив вместо себя заместителя. Зато заместитель министра обороны Денис Шарапов принес на заседание комитета зимнюю куртку для ВСУ и пытался доказать правильность закупок.

В свою очередь, Резников предложил пари — в случае, если претензии по поводу скандальных закупок зимних курток для ВСУ по якобы завышенной цене окажутся необоснованными, его оппоненты покинут должности. В противном случае в отставку уйдет сам министр. Пари предлагалось председателю антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасии Радиной (Слуга народа) и журналисту Михаилу Ткачу.

В Минобороны пытаются найти объяснение, как зимние куртки стали летними и подорожали втрое Фото: Открытые источники

Отметим, после предыдущего скандала с закупкой яиц по 17 гривен за штуку прошло полгода. В тот раз Резников заявил, что вообще не вникал в детали контракта, а из министерства уволили заместителя министра Вячеслава Шаповала, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

Верховная Рада сообщила, что планирует усилить контроль за закупками Минобороны. В апреле 2023 года при Минобороны начал действовать новый общественный совет. Его председатель Евгений Грушовец сообщил, что в случае с куртками точно покупались зимние, а не летние, как утверждается в расследовании журналистов. Есть ли коррупционная составляющая в закупке, попытаются установить в ближайшее время.

Почему уходят в отставку министры обороны стран НАТО

В октябре 2022 года министр обороны Румынии Василе Дынку ушел в отставку. Это произошло после его слов, что "переговоры с Россией могут быть единственным шансом на мир в Украине". В январе 2023 года сложила свои полномочия министр обороны Германии. По ее словам, многомесячное внимание СМИ к персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии.

В 2016 году президент Литвы Даля Грибаускайте призвала уйти в отставку министра обороны Юозаса Олекаса. Причиной стал скандал с так называемыми "золотыми вилками" — служба публичных закупок Литвы сообщила, что литовская армия при покупке кухонных принадлежностей компании Nota bene заплатила за них в восемь раз больше рыночной цены.

В ситуации с главой украинского Минобороны ситуация диаметральная — он отшучивается и предлагает пари журналистам и народным депутатам. Заметим, согласно законодательству, министр обороны подотчетен президенту.

Тема закупок для армии достаточно резонансна и воспринимается в обществе очень остро. Именно поэтому ее пытаются использовать политические силы из разных лагерей. Так что не стоит исключать, что это может быть кампания по дискредитации руководства Минобороны. Но действия министра приносят репутационные потери не только ведомству, но и в целом власти и стране.

Украина пытается получить четкие сроки вступления в НАТО, но до сих пор их не услышала Фото: Shutterstock

"Я думаю, что такая тактика поведения министра выбрана, чтобы отвечать критикам их же оружием. То есть, команда министра пытается дезавуировать эти подозрения через соответствующие шуточные аргументы. Это некий политтехнологический прием, чтобы заговорить ситуацию", — говорит Фокусу исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, отставки в вышеперечисленных европейских странах являются проявлением политической культуры. Из-за давления гражданского общества и избирателей чиновники уходят в отставку, чтобы не подвергать свою политическую силу репутационным потерям.

"Это не является стандартом НАТО, но является стандартом стран со зрелой демократией и политической культурой, что само собой должно быть у членов Альянса", — объясняет эксперт.

Какой контроль закупок и Минобороны действует в НАТО

Украина пытается ускорить вступление в НАТО. Именно система парламентского и гражданско-демократического контроля за деятельностью сектора безопасности и обороны является одним из ключевых политических стандартов в Альянсе.

По словам военного эксперта Института Евро-Атлантического сотрудничества Игоря Козия, в Украине уже давно должна была быть создана и функционировать система противодействия коррупции. Именно функционировать, а не создавать видимость после принятия соответствующих законов. Подобные системы функционируют в ряде западных стран, это превентивные меры, а не требование конкретно для Украины. Например, в Великобритании, закупки проходят более шести стадий через разных руководителей Минобороны.

"Демократический контроль за сектором безопасности и обороны является постоянной во всех цивилизованных демократических странах. Например, в США этим занимается соответствующий комитет Сената, в Великобритании, Франции и Германии — институт военного омбудсмена. Сложно представить, чтобы в какой-то из этих стран министр не явился на заседание комитета, на который его вызывают", — рассказывает эксперт Фокусу.

По мнению экспертов, репутационные потери от скандалов на закупках Минобороны обязательно будут. В первую очередь, их будут разгонять российские пропагандисты, которые работают на западное общество. В этом году у многих партнеров Украины пройдут выборы, поэтому эту тему не оставят без внимания.

Вопрос ответственности и контроля за деятельностью оборонного сектора и вероятные коррупционные составляющие при закупках или назначениях на должности является тем барьером, который необходимо преодолеть для вступления в НАТО. Такие процессы являются своеобразным ответом, почему западное общество не спешит принимать Украину, а чиновники не дают конкретного ответа относительно сроков интеграции в ЕС и НАТО.

"Все скандалы по линии Минобороны будут восприниматься в Украине как коррупционные. А в военное время это еще больше усложнит понимание и коммуникацию. По моему мнению, министр должен был опровергнуть все обвинения или уйти в отставку на время расследования. Это нормальный демократический процесс и решение. У нас не существует института партийной демократии и политической ответственности. Все министры ориентируются на решение президента, а не главы правительства. В случае с министром обороны это логично, ведь он является кандидатурой президента", — говорит Горбач.

Когда уволят министра Резникова

Уже несколько месяцев в СМИ обсуждают слухи о возможной отставке министра обороны Резникова. Примечательно, что возникают они не после коррупционных скандалов, а в период когда о них начинают забывать в обществе.

По словам собеседника Фокуса в руководстве пропрезидентской фракции "Слуга народа", эти слухи имеют свою подоплеку, но отставка может произойти не из-за скандалов.

"Резников уйдет из Минобороны в ближайшее время. Недаром в СМИ просочились слухи, что сейчас идет поиск и обсуждение кандидатур. Надо знать Алексея Юрьевича (Резникова — Фокус), он человек такого настроения и нрава, поэтому так себя ведет. Вспомните все его предыдущие должности, как он выходил из скандалов и обвинений. Сейчас нельзя называть, кто его заменит в Минобороны и какой будет новая должность Резникова. Возможно, он поедет послом в Великобританию", — рассказал собеседник.

Резников может заменить Вадима Пристайко, который покинул пост посла в Великобритании в конце июля 2023 года Фото: Из открытых источников

К слову, в начале августа о вероятном назначении Резникова послом сообщал народный депутат Алексей Гончаренко (Европейская солидарность). Об этом он написал в Телеграме. Украина не имеет посла в Великобритании после увольнения в июле 2023 года Вадима Пристайко.

Напомним, согласно действующему законодательству, назначение и увольнение министра обороны происходит Верховной Радой по соответствующему представлению президента Украины. Решение считается принятым, когда за него проголосует простое большинство народных депутатов (226 голосов и более).