Экс-глава СБУ Баканов открыл ФЛП и стал риэлтором: будет сдавать недвижимость, — СМИ

По данным журналистов, бывший руководитель спецслужбы также имеет право заниматься научной и технической деятельностью, специализироваться в коммерческом консалтинге, рекламе, исследованиях общественного мнения и прочем.

Бывший руководитель СБУ Иван Баканов в апреле этого года открыл ФЛП. Сфера коммерческой деятельности теперь уже предпринимателя, а не главы спецслужбы, — предоставление в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной недвижимости. Об этом говорится в расследовании Hromadske.

Более того, Баканов может заниматься научной и технической деятельностью, специализироваться в коммерческом консалтинге, рекламе, социсследованиях, бухгалтерском учете и аудите.

В довершение всего, у бывшего руководителя силового ведомства есть возможность предоставлять и правовые услуги — 27 июня Баканов получил адвокатское свидетельство (№ 4224).

По сведениям журналистов, после увольнения с должности руководителя СБУ летом 2022 года сейчас Баканов живет в пригороде Киева, а в свободное от работы время поигрывает в футбол — в спорткомплексе "Динамо".

Авторы публикации пытались получить комментарий, но на телефонные звонки и сообщения он не ответил.

С должность руководителя СБУ Баканова уволили летом 2022 года. Основанием послужила 47 статья дисциплинарного устава (неисполнение, либо ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее жертвы или прочие тяжкие последствия).

Между тем, в марте 2023 года в ГБР говорили СМИ, что у них нет ни одного расследования, в которых бы фигурировал бывший глава СБУ, при этом результаты внутренней проверки его деятельности засекретили.

По словам Сергея Рахманина, депутата, представляющего комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Ивана Баканова дважды приглашали на заседание комитета — до и во время увольнения.

"Он не удосужился посетить нас и ответить на наши вопросы в какой-либо форме", — прокомментировал сложившееся положение Рахманин.

Напомним, что в публикации BBC от 14 июня этого года отмечается, что главком Залужный не разрешил Баканову взрывать мосты в Киеве в начале полномасштабного российского вторжения.

Также 19 июля сообщалось о том, как как экс-глава СБУ Иван Баканов отреагировал на свое увольнение.