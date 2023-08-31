"Знал об отставке еще до пари": Резникова в ближайшее время уволят из Минобороны, — нардеп

По неподтвержденной информации, Алексей Резников впоследствии получит должность посла в Великобритании. По словам нардепа Ярослава Железняка, некоторые посольства уже предупредили о кадровых перестановках в Кабинете министров.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост в первую неделю сентября. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"По моей информации, Резников оставит пост Министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не подтверждены", — сказал Ярослав Железняк.

Он отметил, что кандидатуру действующего главы Фонда госимущества Рустема Умерова предложат на место министра обороны. Пока не решено, кто заменит Умерова на его нынешней должности. Железняк надеется, что это не будет "вечный и.о.", ведь в Фонд передали много активов и полномочий.

По словам Железняка, в среду утром 30 августа о таком решении предупредили некоторые посольства, однако "современная кадровая политика умеет поражать".

"О скорой ротации и отставке господин министр знал до своего известного предложения по пари. Поэтому не очень спортивно получилось", — добавил нардеп Ярослав Железняк.

По информации источников "Украинской правды", на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский встречался с председателем Фонда госимущества Рустемом Умеровым о результатах работы ФГИУ. Однако Умеров не опроверг и не подтвердил информацию о возможном повышении.

Реакция Алексея Резникова

На момент выхода публикации министр обороны Украины Алексей Резников никак не отреагировал на заявление нардепа Ярослава Железняка.

Пари Резникова: что известно

10 августа 2023 года журналист Юрий Николов опубликовал расследование о закупке зимней одежды для ВСУ у турецкой компании Vector avia hava araçlari, которая состоялась осенью 2022 года Министерством обороны. Тогда журналист заявил, что в Украину поступили не зимние, а летние куртки. Кроме этого, на границе Украины их цена увеличилась в три раза.

Антикоррупционный комитет ВРУ провел заседание, на которое пригласили представителей минобороны, нардепов и СМИ. Алексей Резников пытался доказать, что расследователи ошибаются, для этого принес куртки. Однако ему заявили, что стоит оперировать не неизвестно какими куртками, а реальными документами.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что докажет правильность закупок Минобороны и предложил пару нардепу Анастасии Радиной и журналисту Михаилу Ткачу.

Суть пари: если закупленные в Турции куртки окажутся летними, то министр уйдет в отставку, однако если окажется, что с куртками все в порядке, то Анастасия Радина должна сдать депутатский мандат, а журналист Михаил Ткач — уйти из СМИ и прекратить свою журналистскую деятельность на три года. Нардеп и журналист не приняли вызов Резникова.

Напомним, 30 августа член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что сейчас нет никаких официальных действий по увольнению Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

1 августа народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что министра обороны Алексея Резникова могут назначить послом Украины в Великобритании. Он отметил, что Резникова хотят снять с должности из-за расследования, которое показало, что Минобороны закупило для армии продукты по завышенным ценам.