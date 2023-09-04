Атака с моря. Способны ли украинские дроны-камикадзе выгнать из Черного моря российский флот

Менее года прошло от объявления идеи создания в Украине специального морского флота беспилотников до передачи боевого флага новосозданной бригаде. За три месяца лета морские дроны заставили корабли Черноморского флота РФ покинуть северную и западную часть Черного моря. Фокус узнавал, смогут ли морские дроны подвинуть российский флот в черноморском бассейне и каково их место в структуре ВМС.

В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил о формировании в Украине специального морского флота. В его состав должны были войти 100 морских беспилотников. Объявленная стоимость одного такого дрона составляла 10 миллионов гривен.

К тому времени морские дроны уже применялись силами обороны Украины, тогда в бухте Севастополя удалось повредить три российских корабля. Эту операцию назвали первой в истории морской атакой с применением беспилотных средств поражения.

Уже в конце августа 2023 года морские дроны, которые использует Украина, показали свою действенность и эффективность в борьбе против российского флота в Черном море. Тогда же пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, создание бригады морских дронов в составе Военно-морских сил Украины. Известно, что это стала 385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов ВМС ВСУ. Свой боевой флаг они получили на День независимости. По понятным причинам, ее численность и вооружение не называются.

По словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, назвать количество морских дронов-камикадзе нельзя, но "их действительно много". Он отметил, что их использование привело к тому, что российские корабли не выходят за рейд Севастополя.

17 июля 2023 года украинские морские дроны-камикадзе атаковали Крымский мост Фото: Sota/Telegram

"Корабли просто не могут никуда выйти. Они оставили северную часть Черного моря, западную часть Черного моря. Они просто прячутся за углом, за поворотом Крыма, юго-восточной частью. И все. Быстро заходят, пополняют запасы, выходят. Вот все, что они могут сделать", — рассказал Буданов в интервью "Крым. Реалии".

Только за период июль-август 2023 года морскими дронами удалось атаковать Керченский мост, порт в Новороссийске, большой десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG. Тем самым беспилотники продемонстрировали себя как эффективное средство для сдерживания флота РФ.

Какие перспективы

Использование морских дронов морскими силами не является сугубо украинским изобретением. Хотя, по правде говоря, привлечение их к ударным операциям, действительно впервые произошло во время российско-украинской войны. Морские беспилотники как надводного так и подводного флота используют в Канаде — известный дрон на солнечных батареях "Data Xplorer", США — Sea Hawk "и" Sea Hunter ", Великобритании — REMUS 100M. Известно, что в 2021 году Турция начала производство своих морских дронов ULAQ. Есть информация о разработке таких аппаратов в Китае, Израиле и Иране. Еще в 2018 году российское руководство подняло шум, что американские морские дроны "садятся на хвост" их подводным лодкам в Атлантике. Речь шла о проекте беспилотника среднего класса Medium Unmanned Surface Vehicle (MUSV) к разработке которого присоединились сразу 13 стран-участниц НАТО.

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что украинские морские дроны еще не являются оружием наступления в Черном море, но способны существенно нанести ущерб российским кораблям. В случае Украины, именно отсутствие возможности диаметрального ответа на российскую угрозу с моря, побудило на поиски новых подходов и тактик проведения операций.

Российский танкер СИГ после встречи с ударным дроном "Малыш" после встречи с ним Фото: Морспасслужба РФ

"Морские дроны совершенствуются как технически, так и тактика их использования. Можно сказать, что морские беспилотники являются нашим ноу-хау в тактике их применения. Они действительно могут дать результат, но только при комплексном применении, неожиданно для врага. К этому в российском командовании еще не успели подготовиться, там до сих пор действуют по учебникам классических методов ведения войны. Российское командование обучено использовать те силы и средства на которые оно рассчитывает, поэтому концентрируется исключительно на классических методах ведения боевых действий на море", — рассказывает Фокусу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", капитан 1 ранга в запасе Павел Лакийчук.

Он приводит уже хрестоматийный пример операции по уничтожению зенитно-ракетного комплекса С-400 на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму. Тогда в операции были задействованы как БПЛА воздушного и морского использования, так и Силы специальных операций, и ракетное вооружение.

Однако, по словам бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины (2004-2020), капитана первого ранга Андрея Рыженко, не стоит ожидать того, что украинские морские дроны загонят ЧФ РФ военных баз и портов, как об этом говорят некоторые политические и военные комментаторы.

"По моему мнению, это более эмоциональные заявления, чем реальные. Мы можем создать серьезную опасность, препятствовать выходу в море и выполнять свои агрессивные планы. Но о блокировании флота врага с помощью дронов говорить рано. Враг также учится, ищет пути противодействия и борьбы с ними. Например, могут перехватывать тот же канал управления или ставить препятствия", — говорит он Фокусу.

Он отмечает, что есть примеры успешного использования в операциях против врага, но их потери не такие критические, чтобы говорить о перспективах полностью заблокировать ЧФ РФ. Корабли до сих пор выходят в море, наносят ракетные удары, блокируют наши порты.

Именно переход к активному использованию беспилотных аппаратов, как воздушного, так и морского типа, стал триггером для масштабных трансформаций в подходах к ведению боевых действий в современных условиях. И именно Украина сейчас задает тенденции в этом процессе. По словам Павла Лакийчука, Россия до сих пор не обращала внимание на этот компонент, хотя и может получить подобные беспилотники от Ирана или Китая.

"Морские беспилотники являются не новой тенденцией, их уже много лет используют морские государства. Однако мы не видим, чтобы Москва вкладывалась в разработку своих аппаратов, как и приобретение их у других стран. Мне кажется, что там не рассматривают морские БПЛА, как компонент ведения боевых действий. Там наоборот, идут средства на строительство малых ракетных и патрульных кораблей и катеров, которые применяются, в частности в черноморском бассейне", — объясняет изданию Лакийчук.

С ноября 2022 года украинские разработчики успели представить ряд морских дронов различного потенциала и задач Фото: HI Sutton

Вместе с тем, специалисты отмечают, что морские беспилотники не являются эффективным оружием, если они не используются в хорошо продуманных комбинированных операциях, с использованием как ударных, так и разведывательно-патрульных, беспилотных и пилотируемых аппаратов вместе с морскими и сухопутными силами.

Опыт использования морских дронов в войне против России должен быть обязательно учтен ВМС в будущем. По словам Рыженко, не стоит рассматривать беспилотники, как отдельный род или вид ВМС, это все-таки составляющая флота, которая в соответствии с задачами будет усиливать конкретные операции. Например, для разведки и разминирования, наблюдения или планирования ударных операций.

"Соединения дронов стали бы хорошей составляющей в концепции "москитного флота", их использование в синергии с малыми катерами даст наилучшие результаты. Для ведения разведки или наблюдения они более приемлемы, поскольку такое использование дешевле, чем выводить в море катер с экипажем", — говорит он.

Какие беспилотники есть у Украины

Вопрос вооружения Украины беспилотными аппаратами на время войны является государственной тайной. Поэтому говорить об их количестве и номенклатуре пока невозможно. Вместе с тем, в открытых источниках возникают сообщения производителей о прохождении испытаний или успешном выполнении задач. Как, например, с дроном Sea Baby (он же — Малыш). Известно, что его разработкой занимается СБУ на одном из подземных заводов. 17 июля 2023 года именно он атаковал Крымский мост, а впоследствии и большой десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG. Озвученная нагрузка аппарата составляет до 850 кг.

В июле 2023 года государственная компания "Спецтехноэкспорт" показала на выставке вооружений в Турции свой дрон MAGURA (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) V5. Аппарат имеет внушительные размеры и вес около одной тонны, способен брать нагрузку в 320 кг. Дрон способен проводить патрулирование, разведку, разминирование и поражать цели. Кроме оператора, который управляет MAGURA V5, нужно еще несколько человек для его обслуживания.

Таинственный морской дрон Sea Baby разрабатывают под руководством СБУ на подземных заводах Фото: Скриншот

В кластере BRAVE1 представили свое семейство морских дронов "Толока". Известно, что самый маленький из них способен брать нагрузку в 50 кг, а самый большой — более 500 кг. Беспилотник можно считать условно подводным, ведь над поверхностью воды находятся только антенна управления и камера. Отметим, что кластер BRAVE1 создан министерствами обороны, стратегических отраслей, цифровой трансформации вместе с Генштабом ВСУ и Советом национальной безопасности и обороны для развития военных технологий в Украине.

Наибольший интерес сейчас вызывает дрон "Маричка" от коммерческого производителя AMMO. Производитель заявляет его как полностью подводный аппарат, предназначенный для поражения надводных и подводных целей, а также мостов и береговых укреплений. Его технические характеристики не озвучиваются, но известно, что дальность действия более 1000 км. Кроме нанесения ударов он может перевозить грузы в специальных отсеках.